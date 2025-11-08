İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Gürcüstan Azərbaycana içki və tütün satışından qazancını sentyabrda 2 dəfə artırıb

    Biznes
    • 08 noyabr, 2025
    • 10:40
    Gürcüstan Azərbaycana içki və tütün satışından qazancını sentyabrda 2 dəfə artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Gürcüstan Azərbaycana 74,74 milyon ABŞ dolları dəyərində içki və tütün ixrac edib.

    "Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, bir il əvvəlki göstəricidən 19 % çoxdur.

    Beləliklə, Azərbaycan Gürcüstanın analoji məhsullar tədarük edtiyi ölkələr sırasında 2-ci yerdə qərarlaşıb.

    Təkcə sentyabrda Gürcüstan Azərbaycana 11,65 milyon ABŞ dolları dəyərində içki və tütün satıb. Bu, bir əvvələ nisbətən 2 dəfə çoxdur.

    Bu ilin ilk 9 ayında Gürcüstan xarici ölkələrə 740 milyon ABŞ dolları dəyərində içki və tütün satıb ki, bu da bir il əvvəlki göstəricidən 2 % azdır.

    O cümlədən Gürcüstan Rusiyaya 328,42 milyon ABŞ dolları, Qazaxıstana 58,3 milyon ABŞ dolları, Ermənistana 46 milyon ABŞ dolları, Qırğızıstana 44 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Gürcüstan xaricə 991 milyon ABŞ dolları dəyərində içki və tütün satıb ki, bunun da 84,2 milyon ABŞ dolları Azərbaycanın payına düşüb.

