İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    ƏMDX yeni icarə müqavilələrinin bağlanılmasını 14 %-dən çox artırıb

    Biznes
    • 17 sentyabr, 2025
    • 17:48
    ƏMDX yeni icarə müqavilələrinin bağlanılmasını 14 %-dən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti (ƏMDX) dövlət əmlakları ilə bağlı 3 154 yeni icarə müqaviləsi bağlayıb.

    "Report" quruma istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 14,3 % çoxdur.

    O cümlədən, 8 ay ərzində qeyri-yaşayış sahələrinə dair 426, torpaq sahələrinə dair isə 2 728 müqavilə bağlanılıb. Bunlar isə 1 il əvvələ nisbətən müvafiq olaraq 1,2 % və 16,7 % çoxdur.

    Hesabat dövründə dövlət əmlakının icarəsindən dövlət büdcəsinə daxilolmalar 30,3 milyon manat təşkil edib ki, bu da ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 19,8 % çoxdur.

    İcarə daxilolmaları proqnozdan 31 % çox icra edilib.

    Xatırladaq ki, bu il ƏMDX büdcəyə 46 milyon manat vəsait köçürməlidir. Beləliklə, 8 ay ərzində həmin məbləğin 65,9 %-i təmin olunub.

    Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti dövlət əmlakı əmlak icarə müqaviləsi

    Son xəbərlər

    18:04

    Sabah Zabratda qaz olmayacaq

    Energetika
    18:02

    Sabunçu rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    17:57

    İran XİN başçısı avropalı həmkarları ilə sanksiyalara qayıdışı müzakirə edib

    Region
    17:56

    Papuaşvili: ATƏT/DTİHB-nin göstərdiyi səbəb real görünmür

    Region
    17:55

    "Əlilliyi olan şəxslərin problemləri üzrə kompleks Proqram" dəyişib

    Biznes
    17:54

    Azərbaycan və BƏƏ arasında Birgə Biznes Şurası yaradılıb

    Biznes
    17:53

    Səudiyyə İsrailin Qəzzada keçirdiyi əməliyyatı pisləyib

    Digər ölkələr
    17:53

    "Qarabağ"ın rəqibi heyətin formalaşdırılmasına xərclər üzrə klubların reytinqinə başçılıq edir

    Futbol
    17:51

    Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkənlər üçün psixoloji dəstək proqramı hazırlanacaq

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti