İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    "Caspian Agro Week" və "InterFood Azerbaijan"da KOB subyektlərinin xüsusi stendi olacaq

    Biznes
    • 06 aprel, 2026
    • 17:46
    Caspian Agro Week və InterFood Azerbaijanda KOB subyektlərinin xüsusi stendi olacaq

    Mayın 5-8-də Bakı Ekspo Mərkəzində 19-cu Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Sərgi və Forumu ("Caspian Agro Week") və 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi ("InterFood Azerbaijan") sərgilərində KOB subyektlərinin məhsullarının tanıdılması üçün xüsusi stend qurulacaq.

    "Report" Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinə (KOBİA) istinadən xəbər verir ki, sərgilərdə bitkiçilik, heyvandarlıq, quşçuluq və balıqçılıq məhsulları, qənnadı məmulatları, meyvə-tərəvəz, şirələr, çay, süd və süd məhsulları, kənd təsərrüfatı və qida sənayesi üzrə avadanlıqlar, eləcə də müvafiq sektorlar üzrə xidmətlər təqdim ediləcək.

    Bildirilib ki, əvvəlki illərdə olduğu kimi bu il də mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin müvafiq sərgilərdə iştirakına dəstək göstəriləcək.

    Məhsul və xidmətlərini KOBİA-nın stendində sərgiləmək istəyən KOB-lar 23 aprel 2026-cı il, saat 18:00-dək aşağıdakı link vasitəsilə müvafiq formanı dolduraraq ("İştirak etmək istədiyiniz tədbir" bölümündə "Caspian Agro Week" və ya "InterFood Azerbaijan" qeyd olunmalıdır) müraciət edə bilərlər: https://smb.gov.az/az/contact-form/exhibition-form/1

    Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) Caspian Agro InterFood Azerbaijan Sahibkarlıq subyektləri Kənd təsərrüfatı

