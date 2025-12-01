Bakıdakı biznes mərkəzi maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
Biznes
- 01 dekabr, 2025
- 11:38
"Çinar Park" QSC 2024-cü ili 2,985 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.
"Report" xəbər verir ki, bu, 2023-cü illə müqayisədə 51,9 % çoxdur.
Ötən il səhmdar cəmiyyətinin vergiyəqədərki mənfəəti 3,679 milyon manat (illik müqayisədə 67,6 % çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 694 min manat (3 dəfə çox) təşkil edib.
Bu il yanvarın 1-nə "Çinar Park"ın aktivləri 93,419 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 1 % azdır. Hesabat dövründə şirkətin öhdəlikləri 27,5 % azalaraq 10,433 milyon manata, balans kapitalı isə 3,7 % artaraq 82,987 milyon manata çatıb.
Xatırladaq ki, "Çinar Park" 2006-cı ildə yaradılıb, Bakı Ziya Bünyadov prospektində yerləşir. Onun nizamnamə kapitalı 4,325 milyon manatdır.
Son xəbərlər
11:44
Azərbaycan Mərkəzi Bankı sığortaçı seçibMaliyyə
11:44
Hesablama Palatası "Şahdağ Turizm Mərkəzi"ndə yoxlamalar aparıb - EKSKLÜZİVTurizm
11:42
Lerikdə sitrus meyvələrinin satışı ilə məşğul olmaq adı ilə narkotik vasitə satanlar saxlanılıbHadisə
11:41
Azərbaycan daha iki ölkədən kələm tədarük etməyə başlayıbASK
11:38
Bakıdakı biznes mərkəzi maliyyə vəziyyətini açıqlayıbBiznes
11:38
Foto
Şəhid övladları Türkiyənin GUHEM mərkəzində qış düşərgəsində iştirak ediblərDaxili siyasət
11:37
Azərbaycanda 600 min şagirdə informatikadan əlavə rəqəmsal bacarıqlar dərsi keçilirElm və təhsil
11:37
AMB 3 BOKT-un vəzifəli şəxslərini cərimələyibMaliyyə
11:35