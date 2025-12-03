İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Bakıda ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri 11 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    03 dekabr, 2025
    • 11:17
    Bakıda ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri 11 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Bakıda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 7 milyard 295,6 milyon manat olub.

    Bu barədə "Report"a Bakı şəhər Statistika İdarəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu, 2024-cü ilin ilk 10 ayı ilə müqayisədə real ifadədə 10,6 % çoxdur.

    Hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə 5 milyard 569,5 milyon manatlıq xidmət göstərilib. Bu da xidmətlərin ümumi dəyərinin 90 %-ni təşkil edib.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 13,2 % artaraq 2 milyard 239,3 milyon manat olub.

