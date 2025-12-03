Bakıda ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri 11 %-ə yaxın artıb
Biznes
- 03 dekabr, 2025
- 11:17
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Bakıda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 7 milyard 295,6 milyon manat olub.
Bu barədə "Report"a Bakı şəhər Statistika İdarəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu, 2024-cü ilin ilk 10 ayı ilə müqayisədə real ifadədə 10,6 % çoxdur.
Hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə 5 milyard 569,5 milyon manatlıq xidmət göstərilib. Bu da xidmətlərin ümumi dəyərinin 90 %-ni təşkil edib.
Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 13,2 % artaraq 2 milyard 239,3 milyon manat olub.
Son xəbərlər
11:46
Əli Əlizadə: Azərbaycan İƏT çərçivəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsinə sadiqdirXarici siyasət
11:45
Azərbaycan millisinin üzvü beynəlxalq turnirdə fərqlənibDigər
11:44
Aİ Rusiya qazının idxalından imtina qaydalarını tədricən razılaşdırıbDigər ölkələr
11:42
Nazirlik rəsmisi: 3D formatlı topoqrafik xəritələr rəqəmsal şəkildə güc strukturlarına təqdim olunurDaxili siyasət
11:40
Naxçıvanda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxs saxlanılıbHadisə
11:35
Azərbaycanda bu ilin 11 ayında 32 mindən çox şəxsə pensiya təyin edilibSosial müdafiə
11:32
Federasiya rəhbəri: Azərbaycan xilasedicilərinin hazırlıq səviyyəsi sürətlə artırXarici siyasət
11:31
Azərbaycanda "Samsung Internet"in bazar payı 40 % azalıbİKT
11:31