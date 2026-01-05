İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    "Azexport" Kaliforniyadan sifariş alıb

    Biznes
    • 05 yanvar, 2026
    • 16:25
    Azexport Kaliforniyadan sifariş alıb

    İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin operatoru olduğu "Azexport" portalı 2026-cı il üçün ilk ixrac sifarişini Amerika Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ) Kaliforniya ştatından qəbul edib.

    "Report" bu barədə Mərkəzə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, portalın rəhbəri Ayxan Qədəşov və Kaliforniyada yerləşən ticarət şəbəkəsinin rəhbəri Aleks Alşvenq arasında keçirilən onlayn təqdimat və müzakirələr nəticəsində bu barədə razılıq əldə edilib.

    A.Qədəşov bildirib ki, sifarişlər əsasən Azərbaycanda istehsal edilən emal olunmuş məhsulları, şirniyyat və qənnadı məmulatlarını, eləcə də bəzi milli kulinariya məhsullarını əhatə edir. Hazırda qəbul olunmuş sifarişlər üzrə beynəlxalq sertifikatlaşdırma, ABŞ tələblərinə uyğun etiketləmə, logistika və gömrük prosedurlarının təşkili istiqamətində zəruri işlər həyata keçirilir. Bu proseslərin məqsədi Azərbaycan məhsullarının Kaliforniya bazarına sistemli və davamlı çıxışını daha da möhkəmləndirməkdir.

    "Azexport" yerli istehsalçıların məhsullarının beynəlxalq alıcılara təqdim olunması, eləcə də onlayn platformalar vasitəsilə rəqəmsal reklam və marketinq kampaniyalarının həyata keçirilməsi üzrə fəaliyyət göstərir. Portalda qeydiyyat və təqdim olunan xidmətlər istehsalçılar üçün ödənişsizdir.

    İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi Azexport portalı
    Азербайджанская продукция выходит на рынок Калифорнии через портал Azexport
    Azexport portal secures first export order from California in 2026

    Son xəbərlər

    11:14

    Azərbaycanın məşhur güləşçisi dünya çempionatından sonra karyerasını bitirəcək

    Fərdi
    11:06

    Azərbaycan vətəndaşları da daxil olmaqla 13 nəfər Gürcüstandan deportasiya edilib

    Region
    11:05

    Səfərbərlik Xidmətində ötən il 9 əməkdaş mənfi əsaslarla ehtiyata buraxılıb

    Hadisə
    11:03

    Ötən il Dövlət Xidmətinin 172 əməkdaşı cəzalandırılıb

    Daxili siyasət
    11:02

    Şagird yerdəyişməsi müvəqqəti dayandırılacaq

    Elm və təhsil
    11:00

    "Turan Tovuz"un yoxlama oyunlarındakı rəqiblərindən daha biri bəlli olub - YENİLƏNİB

    Futbol
    10:58
    Foto

    Ötən il "Azərbaycan multikulturalizmi" fənni 65 universitetdə tədris olunub

    Elm və təhsil
    10:49

    Eldəniz Əzizli: "Aleksandr Tarakanov Azərbaycan millisinə gətirilmiş ən uğurlu baş məşqçidir"

    Fərdi
    10:39

    Türkiyə gəmisi Kerç boğazında saya oturub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti