Azərbaycanla Özbəkistan sənaye parkları sahəsində əməkdaşlıq edə bilər

Azərbaycanla Özbəkistan arasında sənaye parkları sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri barədə müzakirələr aparılıb.

"Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

Nazirin sözlərinə görə, müzakirələr onun Özbəkistanın investisiya, sənaye və ticarət naziri Ləziz Kudratov ilə keçirdiyi görüşdə baş tutub. Tərəflər iki ölkə arasında iqtisadi ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi, qarşılıqlı investisiya qoyuluşunun təşviqi, birgə layihələrin həyata keçirilməsi haqqında fikir mübadiləsi aparıb.