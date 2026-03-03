Azərbaycanın TOP-10 dövlət şirkəti qeyri-neft məhsullarının ixracını 22 % azaldıb
- 03 mart, 2026
- 16:41
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda 10 dövlət şirkətinin ixrac etdiyi qeyri-neft məhsullarının ümumi dəyəri 2025-ci ilin eyni dövrünün göstəricisi (82,1 milyon ABŞ dolları) ilə müqayisədə 17,9 milyon ABŞ dolları və yaxud 22 % azalaraq 64,2 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
"Report" İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə istinadən xəbər verir ki, qeyri-neft sektorunda ixrac əməliyyatlarında iştirak edən dövlət şirkətlərinin siyahısına 30 % payla Azərbaycan "AzerGold" QSC liderlik edib.
Dövlət şirkətlərinin ixrac həcminə görə reytinqi:
|
Şirkət
|
2026-cı ilin yanvar ayında ixracın dəyəri (milyon ABŞ dolları ilə)
|
2025-ci ilin yanvar ayında ixracın dəyəri (milyon ABŞ dolları ilə)
|
Faiz fərqi
|
"AzerGold" QSC
|
19,3
|
15,5
|
125%
|
"SOCAR Polymer" MMC
|
14,9
|
15,1
|
98,7%
|
SOCAR-ın Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi
|
14,4
|
38,7
|
37%
|
"Azəralüminium" MMC
|
12,7
|
8,6
|
148%
|
"Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi" MMC
|
2,7
|
4,2
|
64%
|
"Naxçıvan Enerji" MMC
|
0,082
|
0
|
-
|
"Sənayecihaz" EİM
|
0,054
|
0
|
-
|
"SOCAR-Cape" MMC
|
0,033
|
0
|
-
|
"Qaradağ Şüşə Zavodu" ASC
|
0,018
|
0,010
|
180%
|
"Azərxalça" ASC
|
0,004
|
0
|
-
|
CƏMİ
|
64,2
|
82,11
|
78%
Hesabat dövründə Azərbaycanın qeyri-neft ixracının dəyəri illik müqayisədə 9 % artaraq 268,4 milyon ABŞ dollarına çatıb.