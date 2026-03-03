İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Azərbaycanın TOP-10 dövlət şirkəti qeyri-neft məhsullarının ixracını 22 % azaldıb

    Biznes
    • 03 mart, 2026
    • 16:41
    Azərbaycanın TOP-10 dövlət şirkəti qeyri-neft məhsullarının ixracını 22 % azaldıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda 10 dövlət şirkətinin ixrac etdiyi qeyri-neft məhsullarının ümumi dəyəri 2025-ci ilin eyni dövrünün göstəricisi (82,1 milyon ABŞ dolları) ilə müqayisədə 17,9 milyon ABŞ dolları və yaxud 22 % azalaraq 64,2 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə istinadən xəbər verir ki, qeyri-neft sektorunda ixrac əməliyyatlarında iştirak edən dövlət şirkətlərinin siyahısına 30 % payla Azərbaycan "AzerGold" QSC liderlik edib.

    Dövlət şirkətlərinin ixrac həcminə görə reytinqi:

    Şirkət

    2026-cı ilin yanvar ayında ixracın dəyəri (milyon ABŞ dolları ilə)

    2025-ci ilin yanvar ayında ixracın dəyəri (milyon ABŞ dolları ilə)

    Faiz fərqi

    "AzerGold" QSC

    19,3

    15,5

    125%

    "SOCAR Polymer" MMC

    14,9

    15,1

    98,7%

    SOCAR-ın Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi

    14,4

    38,7

    37%

    "Azəralüminium" MMC

    12,7

    8,6

    148%

    "Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi" MMC

    2,7

    4,2

    64%

    "Naxçıvan Enerji" MMC

    0,082

    0

    -

    "Sənayecihaz" EİM

    0,054

    0

    -

    "SOCAR-Cape" MMC

    0,033

    0

    -

    "Qaradağ Şüşə Zavodu" ASC

    0,018

    0,010

    180%

    "Azərxalça" ASC

    0,004

    0

    -

    CƏMİ

    64,2

    82,11

    78%

    Hesabat dövründə Azərbaycanın qeyri-neft ixracının dəyəri illik müqayisədə 9 % artaraq 268,4 milyon ABŞ dollarına çatıb.

    Azərbaycan qeyri-neft məhsullarının ixracı İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

