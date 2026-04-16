Azərbaycanın Rusiyaya qeyri-neft-qaz ixracı 9 % azalıb
Biznes
- 16 aprel, 2026
- 14:24
Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycan Rusiyaya 211,65 milyon ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft-qaz məhsulları ixrac edib.
"Report" xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,1 % azdır.
Hesabat dövründə qeyri-neft-qaz ixracının dəyəri Türkiyə istiqamətində 1 il əvvələ nisbətən 4,2 % artaraq 139,95 milyon ABŞ dolları, Gürcüstan istiqamətində isə 49,7 % artaraq 120,7 milyon ABŞ dolları olub.
3 ayda Azərbaycan həmçinin İsveçrəyə 103,45 milyon ABŞ dolları (+ 48,6 %), Ukraynaya isə 42,7 milyon ABŞ dolları (- 16,3 %) dəyərində qeyri-neft-qaz sektoruna aid mal ixrac edib.
Hesabat dövründə Azərbaycanın qeyri-neft-qaz sektoru üzrə ixracının dəyəri illik müqayisədə 19,7 % artaraq 580,7 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
Son xəbərlər
