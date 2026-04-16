    Azərbaycanın Rusiyaya qeyri-neft-qaz ixracı 9 % azalıb

    Biznes
    16 aprel, 2026
    14:24
    Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycan Rusiyaya 211,65 milyon ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft-qaz məhsulları ixrac edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,1 % azdır.

    Hesabat dövründə qeyri-neft-qaz ixracının dəyəri Türkiyə istiqamətində 1 il əvvələ nisbətən 4,2 % artaraq 139,95 milyon ABŞ dolları, Gürcüstan istiqamətində isə 49,7 % artaraq 120,7 milyon ABŞ dolları olub.

    3 ayda Azərbaycan həmçinin İsveçrəyə 103,45 milyon ABŞ dolları (+ 48,6 %), Ukraynaya isə 42,7 milyon ABŞ dolları (- 16,3 %) dəyərində qeyri-neft-qaz sektoruna aid mal ixrac edib.

    Hesabat dövründə Azərbaycanın qeyri-neft-qaz sektoru üzrə ixracının dəyəri illik müqayisədə 19,7 % artaraq 580,7 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    Qeyri-neft-qaz ixracı Rusiya Türkiyə Gürcüstan İsveçrə Ukrayna
    Azerbaijan's non-oil and gas exports to Russia down by 9%

