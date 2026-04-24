Azərbaycanın İsraillə ticarət dövriyyəsi 4 %-dən çox azalıb

    Biznes
    • 24 aprel, 2026
    • 13:43
    Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycan və İsrail arasında ticarət dövriyyəsinin dəyəri 15 milyon 30 min ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,3 % azdır.

    Son 1 ildə Azərbaycanın İsrailə ixracının dəyəri 57,7 % azalaraq 5 milyon 72 min ABŞ dolları, bu ölkədən idxalının dəyəri isə 2,7 dəfə artaraq 9 milyon 958 min ABŞ dolları olub.

    Hesabat dövründə İsraillə ticarət ümumi dövriyyənin 0,1 %-i qədər olub. O cümlədən, İsrailə ixrac ümumi ixracın 0,1 %-ni, İsraildən idxal isə ümumi idxalın 0,2 %-ni təşkil edib.

    Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) Xarici ticarət dövriyyəsi İsrail

    Son xəbərlər

    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    20:34

    Azərbaycanın qadın güləşçisi Jalə Əliyeva Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    20:26

    "Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    20:25

    CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərir

    Digər ölkələr
    20:20

    Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olub

    Xarici siyasət
    20:20

    Avropa liderləri Mertsin Ukraynanın Aİ-yə "aralıq inteqrasiyası"ı təklifini dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    20:12

    Xankəndidə şəhərdaxili avtobus marşrutları fəaliyyətə başlayır

    İnfrastruktur
    20:08

    Netanyahu: Tramp İrana çox güclü təzyiq göstərir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti