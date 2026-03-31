Azərbaycanın Gürcüstanla ticarət dövriyyəsi 19 % artıb
Biznes
- 31 mart, 2026
- 12:26
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan və Gürcüstan arasında ticarət dövriyyəsinin dəyəri 176 milyon 596 min ABŞ dolları təşkil edib.
"Report" un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 19 % çoxdur.
Son 1 ildə Azərbaycanın Gürcüstana ixracının dəyəri 21,5 % artaraq 158 milyon 304 min ABŞ dolları, bu ölkədən idxalının dəyəri isə 0,3 % azalaraq 18 milyon 291 min ABŞ dolları təşkil edib.
Hesabat dövründə Gürcüstanla ticarət ümumi dövriyyənin 2,8 %-i qədər olub. O cümlədən, Gürcüstana ixrac ümumi ixracın 4,3 %-ni, Gürcüstandan idxal isə ümumi idxalın 0,7 %-ni təşkil edib.
13:22
Baş Prokurorluq: Daşkəsəndə zorakılıq iddiası üzrə ibtidai istintaq aparılırHadisə
13:17
Mahaçqalada su basmış evlərdən 300-dən çox insan təxliyə edilibRegion
13:10
Azərbaycanda patent və əqli mülkiyyət sahəsində islahatlar gözlənilirBiznes
13:09
Gəncədə keçiriləcək yeniyetmə cüdoçular arasında Avropa Kubokunda 11 ölkə iştirak edəcəkFərdi
13:07
Bakıda qardaşını güllələyərək qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən şəxs barəsində cinayət işi başlanılıbHadisə
13:05
Foto
Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:01
Azərbaycanda sərnişindaşımada istifadə olunan avtomobillərə dair tələblər dəyişəcəkİnfrastruktur
12:57
Aprelin ilk günündə Azərbaycanda 25 dərəcə isti olacaqEkologiya
12:56