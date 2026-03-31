    Azərbaycanın Gürcüstanla ticarət dövriyyəsi 19 % artıb

    Biznes
    • 31 mart, 2026
    • 12:26
    Azərbaycanın Gürcüstanla ticarət dövriyyəsi 19 % artıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan və Gürcüstan arasında ticarət dövriyyəsinin dəyəri 176 milyon 596 min ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 19 % çoxdur.

    Son 1 ildə Azərbaycanın Gürcüstana ixracının dəyəri 21,5 % artaraq 158 milyon 304 min ABŞ dolları, bu ölkədən idxalının dəyəri isə 0,3 % azalaraq 18 milyon 291 min ABŞ dolları təşkil edib.

    Hesabat dövründə Gürcüstanla ticarət ümumi dövriyyənin 2,8 %-i qədər olub. O cümlədən, Gürcüstana ixrac ümumi ixracın 4,3 %-ni, Gürcüstandan idxal isə ümumi idxalın 0,7 %-ni təşkil edib.

    Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) Ticarət dövriyyəsi Gürcüstan

    Son xəbərlər

    13:22

    Baş Prokurorluq: Daşkəsəndə zorakılıq iddiası üzrə ibtidai istintaq aparılır

    Hadisə
    13:17

    Mahaçqalada su basmış evlərdən 300-dən çox insan təxliyə edilib

    Region
    13:10

    Azərbaycanda patent və əqli mülkiyyət sahəsində islahatlar gözlənilir

    Biznes
    13:09

    Gəncədə keçiriləcək yeniyetmə cüdoçular arasında Avropa Kubokunda 11 ölkə iştirak edəcək

    Fərdi
    13:07

    Bakıda qardaşını güllələyərək qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən şəxs barəsində cinayət işi başlanılıb

    Hadisə
    13:05
    Foto

    Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:01

    Azərbaycanda sərnişindaşımada istifadə olunan avtomobillərə dair tələblər dəyişəcək

    İnfrastruktur
    12:57

    Aprelin ilk günündə Azərbaycanda 25 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    12:56

    Azərbaycanda insanın klonlaşdırılması üsulları patent obyekti kimi tanınmayacaq

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti