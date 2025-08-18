Haqqımızda

Azərbaycanda rüşvətxorluğa qarşı yeni dövlət standartı qəbul edilib

Azərbaycanda rüşvətxorluğa qarşı yeni dövlət standartı qəbul edilib Azərbaycanda rüşvətxorluğa qarşı yeni dövlət standartı qəbul edilib
Biznes
18 avqust 2025 10:52
Azərbaycanda rüşvətxorluğa qarşı yeni dövlət standartı qəbul edilib

Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND) AZS ISO 37001:2021 “Rüşvətxorluğa qarşı idarəetmə sistemləri. Tələblər və istifadəyə dair rəhbəredici göstərişlər” dövlət standartının dövri yoxlamasını aparıb.

"Report" İnstituta istinadən xəbər verir ki, nəticədə, ISO 37001:2025 beynəlxalq standartı əsasında yeni AZS ISO 37001:2025 “Rüşvətxorluğa qarşı idarəetmə sistemləri. Tələblər və istifadəyə dair rəhbəredici göstərişlər” dövlət standartı qəbul edilib.

Bu standart rüşvətxorluq risklərinin müəyyənləşdirilməsi, qiymətləndirilməsi və idarə olunması üçün vahid metodologiya təqdim edir, şəffaflığın təmin edilməsi və etik davranışların təşviqinə şərait yaradır.

Sözügedən yeni dövlət standartı “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi” standartlaşdırma üzrə Texniki Komitədə (AZSTAND/TK 08) konsensus əsasında qəbul edilərək Standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərin Dövlət Fonduna daxil edilib.

AZS ISO 37001:2025 “Rüşvətxorluğa qarşı idarəetmə sistemləri. Tələblər və istifadəyə dair rəhbəredici göstərişlər” dövlət standartı “Korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsinə dair 2022–2026-cı illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın müvafiq tələblərinin icrası məqsədi ilə qəbul edilib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası В Азербайджане принят новый государственный стандарт по борьбе с коррупцией

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
14 avqust 2025 16:07
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
13 avqust 2025 09:31
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
13 avqust 2025 13:58
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasında yeni təyinat olub
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasında yeni təyinat olub
11 avqust 2025 15:16
Xüsusi icra məmurları haqqında qanun təsdiqlənib
"Xüsusi icra məmurları haqqında" qanun təsdiqlənib
13 avqust 2025 12:33
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
14 avqust 2025 13:15
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
13 avqust 2025 12:47
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
13 avqust 2025 16:42
İmişlidə yeni təyinat reallaşıb
"İmişli"də yeni təyinat reallaşıb
11 avqust 2025 12:10
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
11 avqust 2025 17:23

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi