    Azərbaycanda ötən il 500 mindən çox "ASAN İmza" sertifikatı verilib

    Biznes
    • 14 yanvar, 2026
    • 12:48
    2025-ci ildə Azərbaycanda 512 192 "ASAN İmza" elektron imza sertifikatı verilib.

    Bu barədə "Report"a İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib.

    Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 14,8 % azdır.

    Hesabat dövründə "ASAN İmza"lar 333 388 müraciət üzrə təqdim olunub. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 11,8 % azdır.

    "ASAN İmza" elektron imza sertifikatlarının üç növü var: fiziki şəxslər (vətəndaşlar), hüquqi şəxslər və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər və dövlət qulluqçuları üçün elektron imza sertifikatları. Fiziki şəxslər üçün elektron imza sertifikatları şəxsi istifadə üçün nəzərdə tutulub. Hüquqi şəxslər və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər, həmçinin dövlət qulluqçuları üçün nəzərdə tutulan elektron imza sertifikatları isə kommersiya və ya dövlət təşkilatını təmsil etmək və onun adından çıxış etmək səlahiyyətləri verir.

    Sertifikatlar 3 il etibarlıdır.

    Dövlət Vergi Xidməti “Asan İmza”

