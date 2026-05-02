Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcək
Biznes
- 02 may, 2026
- 10:26
İyunun 3-də Azərbaycanın regionlarında 11 torpaq hərracı keçiriləcək.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə (ƏMDX) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hərraclar Dövlət Xidmətinın Şirvan, Minqəçevir, Lənkəran, Ucar, Qazax və Şəki ərazi şöbələrində olacaq. Hərraclara müxtəlif bələdiyyə orqanlarına məxsus 9 torpaq sahəsi çıxarılacaq.
Hərraclar barədə ətraflı məlumatı buradan əldə etmək mümkündür.
