İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Azərbaycanda mütəxəssisin peşəkarlığı sertifikatların sayına görə qiymətləndirilir

    Biznes
    • 13 mart, 2026
    • 12:12
    Azərbaycanda mütəxəssisin peşəkarlığı sertifikatların sayına görə qiymətləndirilir

    Azərbaycanda bir çox hallarda mütəxəssisin peşəkarlığı sertifikatların sayına görə qiymətləndirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu bank mütəxəssisi Anar Qocayev "Banklar forumu və sərgisi" çərçivəsində keçirilən panel müzakirələri zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, ölkədə geniş yayılmış yanaşmalardan biri odur ki, kimdə daha çox sertifikat varsa, həmin şəxs daha yaxşı mütəxəssis kimi qəbul edilir: "Lakin bu yanaşma hər zaman reallığı əks etdirmir. Qlobal təcrübədə əsas qiymətləndirilən məqam sertifikatların sayı deyil, insanın əldə etdiyi bilik və bacarıqları real iş mühitində necə tətbiq etməsidir".

    A.Qocayev qeyd edib ki, sertifikatlar müəyyən mənada faydalı olsa da, peşəkar inkişaf üçün əsas amil praktiki bilik və təcrübədir: "Müasir əmək bazarında mütəxəssislərin analitik düşüncə, effektiv yanaşma və real problemləri həll etmək bacarıqları daha çox önəm kəsb edir".

    Banklar forumu və sərgisi Anar Qocayev

    Son xəbərlər

    13:10
    Foto

    Azərbaycan səfirliyi Seneqalda aztəminatlı ailələrdən olan uşaqlar üçün iftar mərasimi təşkil edib

    Din
    13:07

    "Real"ın baş məşqçisi Arbeloa "Elçe" ilə matçda beş əsas oyunçuya istirahət verəcək

    Futbol
    13:07

    Qərbi Azərbaycan İcması avropalı parlamentarilərin ittihamlarını qınayıb

    Xarici siyasət
    13:00
    Foto

    Ağdamda 215 nəfər tibbi müayinələrə cəlb olunub

    Sağlamlıq
    13:00

    Tərtərdə doğuşdan sonra qadının ölümünün ilkin səbəbləri açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    13:00

    Ötən il Qarabağ iqtisadi rayonunda çayların illik su ehtiyatı 831,7 kubmetr olub

    Ekologiya
    12:58

    Comart Otorbayev: Azərbaycan Avropa ilə Asiya arasında əsas tranzit körpüsüdür

    Xarici siyasət
    12:55

    Əbdüləziz Kamilov: Azərbaycanın Mərkəzi Asiya formatına qatılması tarixi addımdır

    Xarici siyasət
    12:54
    Foto

    Ceyhun Bayramov BMT-nin Cenevrədəki Ofisinin baş direktoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti