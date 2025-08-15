Azərbaycanda istehlak bazarı 5 % böyüyüb

Haqqımızda

Biznes
15 avqust 2025 16:22
Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda istehlakçıların tələbatlarının ödənilməsi məqsədilə satılmış malların və göstərilmiş xidmətlərin dəyəri 44,6 milyard manat olub.

“Report” bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5 % çoxdur.

Hesabat dövründə ümumi dəyərin 78,6 %-ni pərakəndə ticarət dövriyyəsi, 18,1 %-ni əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlərin dəyəri, 3,3 %-ni isə ictimai iaşə dövriyyəsi təşkil edib.

Qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin satdığı malların və göstərdiyi xidmətlərin dəyəri ötən ilin 7 ayına nisbətən 4,9 % artaraq 42,8 milyard manat olub, onun 44,1 %-i fərdi sahibkarların fəaliyyəti sayəsində formalaşıb.

7 ayda bir istehlakçı orta hesabla ayda 623,1 manat və yaxud illik müqayisədə nominal ifadədə 57 manat çox vəsait xərcləyib.

