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    Azərbaycanda dövlətə məxsus 6 şirkət ləğv olunur

    Biznes
    • 23 sentyabr, 2026
    • 14:45
    Azərbaycanda dövlətə məxsus 6 şirkət ləğv olunur

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin (ƏMDX) balansındakı "Ucar 3 nömrəli Təmir Quraşdırma", "İsmayıllı Avtovağzalı", "Daşkəsən Tikinti Müəssisəsi", "Tərtər Barama Müəssisəsi" və "Sabirabad 8 nömrəli İxtisaslaşdırılmış Səyyar Mexanikləşdirilmiş Dəstə" MMC-lər, eləcə də Azərbalıq Dövlət Balıqçılıq Təsərrüfatı Konserninin İmişli Balıq Zavodu ləğv olunduqlarını elan edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, kreditorlar iki ay ərzində tələblərini ƏMDX-nın yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nizami rayonu, H.Əliyev prospekti, 139 ünvanına bildirə bilərlər.

    İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti (DVX) Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti
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