İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan qəhvə ixracına çəkdiyi xərci 20 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    • 09 mart, 2026
    • 12:24
    Azərbaycan qəhvə ixracına çəkdiyi xərci 20 %-ə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan 7 milyon 74,55 min ABŞ dolları dəyərində qəhvə, çay, mate və ya paraqvay çayı, həmçinin ədviyyatlar idxal edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 28,9 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycan həmçinin 582,35 min ABŞ dolları dəyərində qəhvə, çay, mate və ya paraqvay çayı, həmçinin ədviyyatlar ixrac edib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 19,9 % çoxdur.

    Qəhvə, çay, mate və ya paraqvay çayı və ədviyyatlar üzrə idxal Azərbaycanın ümumi idxalının 0.54 %-ni, ixrac isə ümumi ixracın 0,03 %-ni təşkil edib.

    Xatırladaq ki, yanvar ayında Azərbaycan xarici ölkələrlə 3 milyard 538 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 30,5 % azdır.

    Xarici ticarət dövriyyəsinin 2 milyard 236 milyon ABŞ dolları ixracın, 1 milyard 302 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 26,4 % azalıb, idxal isə 36,5 % azalıb.

    Dövlət Gömrük Komitəsi idxal qəhvə, çay, mate və ya paraqvay çayı və ədviyyatlar

    Son xəbərlər

    12:41

    BƏƏ-də İran raketinin qəlpələri iki nəfərin yaralanmasına səbəb olub

    Digər ölkələr
    12:40

    Azərbaycan Zərgərlər Assosiasiyası: Qızılın 1 unsiyasının qiyməti 5 500 dolları keçə bilər

    Biznes
    12:35

    Həftəsonu axtarışda olan 90 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    12:28

    Göygöldə külli miqdarda tütün məmulatları və spirtli içkilər aşkar edilib

    Biznes
    12:26

    FIBA Çempionlar Kuboku: Azərbaycan millisinin heyəti və oyun cədvəli açıqlanıb

    Komanda
    12:24

    Azərbaycan qəhvə ixracına çəkdiyi xərci 20 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    12:22

    Belçikada sinaqoqun qarşısında partlayış olub

    Digər ölkələr
    12:15

    Sabah Bakıda hava yağmursuz keçəcək

    Ekologiya
    12:09

    Çin XİN rəsmisi: Müctəba Xameneiyə qarşı istənilən addımı qəbuledilməz sayırıq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti