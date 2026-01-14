İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Azərbaycan İsveçdən orqanik gübrə tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    • 14 yanvar, 2026
    • 12:14
    Azərbaycan İsveçdən orqanik gübrə tədarük etməyə başlayıb

    Ötən ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan 2,1 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 min 237 ton heyvan və bitki mənşəli gübrə (orqanik) idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 7 %, kəmiyyət olaraq – 7 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Türkiyədən 1,32 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 34 % az) 1 min 35 ton (-12 %), İtaliyadan 402 min ABŞ dolları dəyərində (+3,3 dəfə) 44,85 ton (-52 %), Çindən 99,2 min ABŞ dolları dəyərində (+3 dəfə) 65 ton (+2,5 dəfə), İspaniyadan 98,8 min ABŞ dolları dəyərində (+9 dəfə) 44,55 ton (+11 dəfə), Gürcüstandan 56,7 min ABŞ dolları dəyərində 18 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb) məhsul alıb.

    Ötən il son 14 ildə (qeyd: xarici ticarət üzrə açıq istifadədə olan rəsmi statistika 2011-ci ilə kimidir) ilk dəfə olaraq İsveçdən tədarük (36,3 min ABŞ dolları dəyərində 21,5 ton) həyata keçirilib.

    Dövlət Statistika Komitəsi Türkiyə İtaliya Çin İsveç Azərbaycan orqanik gübrə

    Son xəbərlər

    12:39

    Ağdərənin Çapar kəndində 40 ev istismara hazırdır, bu il daha 23 ev bərpa ediləcək

    Daxili siyasət
    12:31

    Bakı-Sumqayıt yolunda beş avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    12:31

    Azərbaycan millisinin məşqçisi: "Bu təyinat mənim üçün böyük məsuliyyət və etimaddır"

    Futbol
    12:26

    Ötən il Azərbaycanda külək və günəş enerjisi istehsalı 1 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    12:25

    Ağdərənin Heyvalı kəndində sakinlərin içməli su ilə təmin olunması üçün 60 kubmetrlik çən quraşdırılıb

    Daxili siyasət
    12:25

    Yuliya Timoşenkonun partiyasının ofisində axtarış aparılıb

    Digər ölkələr
    12:24

    Bakıya yağış, rayonlara qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:17

    Ötən ilin ən yaxşı fransalı baş məşqçisi açıqlanıb

    Futbol
    12:17

    Paşinyan: TRIPP layihəsinin reallaşdırılmasında mühüm addım atıldı, hamımızı təbrik edirəm

    Region
    Bütün Xəbər Lenti