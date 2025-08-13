Azərbaycan ilə Şərqi Qazaxıstan vilayəti qarşılıqlı ticarət və turizmi inkişaf etdirməyi planlaşdırır

Azərbaycan və Qazaxıstanın Şərqi Qazaxıstan vilayəti ticarət, turizm, sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrində əməkdaşlığı inkişaf etdirməyi planlaşdırır.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfirliyindən bildirilib.
Səfir Alim Bayel Şərqi Qazaxıstan vilayətinin akimi Nurımbet Saktaqanov ilə görüşdə qeyd edib ki, Altay bütün türk dünyasının "qızıl beşiyi" kimi azərbaycanlı turistlər üçün böyük cəlbediciliyə malikdir.
“Həmçinin Şərqi Qazaxıstan vilayəti qarşılıqlı ticarətin, sənaye kooperasiyasının və kənd təsərrüfatının inkişafı baxımından Azərbaycan üçün maraq kəsb edir”, - diplomat deyib.
Onun sözlərinə görə, bu il Qazaxıstan həm də Azərbaycanın taxıl idxalının 85 %-ni təmin etməklə Azərbaycanın əsas buğda tədarükçüsünə çevrilib.
Diplomat regiondan Azərbaycana günəbaxan yağının ixracının yaradılmasını və günəbaxan tumlarının emalı üzrə birgə müəssisənin yaradılmasını təklif edib.
Bundan əlavə, səfir bildirib ki, Şərqi Qazaxıstanın bir sıra sahibkarları tezliklə Azərbaycanın supermarket şəbəkələrinə bal tədarük etməyə başlayacaqlar.
Vilayət akimi isə öz növbəsində Şərqi Qazaxıstan və Azərbaycan arasında qeyd olunan sahələrdə birgə layihələrin yaxşı perspektivlərə malik olduğunu qeyd edib: “Şərqi Qazaxıstan sahibkarlarının Azərbaycan bazarına təklif edə biləcəkləri şeylər var”.
Onun sözlərinə görə, Şərqi Qazaxıstan azərbaycanlı turistlərə müalicə-sağlamlıq istirahəti təklif etməyə hazırdır və region mədən sənayesində də yüksək potensiala malikdir.
Tərəflər konkret layihələrin həyata keçirilməsi üzərində işi davam etdirmək barədə razılığa gəliblər.