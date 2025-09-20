Azərbaycan düyü idxalını 20 %-ə yaxın azaldıb
Biznes
- 20 sentyabr, 2025
- 16:35
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycana 38 min 807 ton düyü idxal edilib.
"Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, həcmdə düyünün dəyəri 36 milyon 482 min ABŞ dolları təşkil edib.
Bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə həcm baxımdan 9 milyon 323 min ABŞ dolları (19,3 %), dəyər baxımından isə 13 milyon 556 min ABŞ dolları (27 %) azdır.
Hesabat dövründə düyü idxalına çəkilən xərc Azərbaycanın ümumi idxal 0,2 %-ini təşkil edib.
Son xəbərlər
17:57
Foto
"Formula 1": Bakıdakı sıralama turunda birinci yeri tutan pilot bəlli olub - YENİLƏNİB - 4Formula 1
17:50
Foto
Video
Naxçıvan-Bakı sərnişin avtobusu dərəyə aşıb, 16 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİBHadisə
17:44
Foto
"Formula ": "Maklaren" sürücüsü də Bakıda qəzaya düşüb - YENİLƏNİB - 3Formula 1
17:42
KİV: Bir gün ərzində Britaniyaya 1 000-dən çox qeyri-qanuni miqrant daxil olubDigər ölkələr
17:26
Zinəddin Zidanın oğlu Əlcəzair millisində çıxış edəcəkFutbol
17:23
Məsud Pezeşkian: İran Nətənz nüvə obyektindən daha yaxşısını tikəcəkRegion
17:22
Azərbaycanda dəniz nəqliyyatı ilə yük daşımaları 9 %-dən çox artıbİnfrastruktur
17:09
Foto
Kərim Vəliyev Belqradda hərbi paradda iştirak edibDaxili siyasət
17:04