    Azərbaycan BƏƏ-yə armud satışını 10 dəfə artırıb

    Biznes
    • 18 sentyabr, 2025
    • 16:30
    Azərbaycan BƏƏ-yə armud satışını 10 dəfə artırıb

    Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycan 2,6 milyon ABŞ dolları dəyərində 3 min 807 ton armud ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 52 %, kəmiyyət olaraq – 43 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Rusiyaya 2,5 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 50 % çoxdur) 3 min 629 ton (+42 %), Qazaxıstana 51 min ABŞ dolları dəyərində (+16 %) 104 ton (+11 %), Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə (BƏƏ) 15,5 min ABŞ dolları dəyərində (+3,6 dəfə) 38,8 ton (+10 dəfə), Qətərə 13,15 min ABŞ dolları dəyərində 8,2 ton (bir il əvvəl tədarük olmayıb), Türkiyəyə 12,8 min ABŞ dolları dəyərində 17 ton (bir il əvvəl tədarük olmayıb) məhsul satıb.

    2024-cü ildə Azərbaycandan ixrac edilmiş 9,1 min ton armudun 95 %-i Rusiyanın payına düşüb.

