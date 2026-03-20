AHİK uşaqlar üçün bayram tədbirləri təşkil edir
- 20 mart, 2026
- 10:51
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası (AHİK) və üzv təşkilatları Novruz bayramı münasibətilə respublikamızın müxtəlif şəhər və rayonlarında uşaqlar üçün silsilə bayram tədbirləri təşkil edirlər.
Şənliklər çərçivəsində azyaşlılar üçün rəngarəng və əyləncəli proqramlar təqdim olunur, müxtəlif oyunlar təşkil edilir, uşaqlara bayram hədiyyələri verilir.
Bayram tədbirləri Şərqi Zəngəzur və Qarabağ bölgəsində yaşayan uşaqları da əhatə edib. Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Laçın, Şuşa, Ağdam, Kəlbəcər, Xankəndi və Xocalıda keçirilən şənliklərdə AHİK nümayəndələri uşaqları Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib, onların öz doğma torpaqlarında bayramı qeyd etmələrinin xüsusi sevinc və qürur hissi doğurduğunu vurğulayıblar.
Tədbirlərdə həmçinin Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə respublikamızda uşaqların sağlam, hərtərəfli və Vətənə layiqli vətəndaş kimi yetişməsi üçün yaradılan şəraitdən bəhs olunub. Eyni zamanda Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun uşaqların rifahına yönəlmiş sosial-humanitar layihələrinin əhəmiyyəti diqqətə çatdırılıb.
Novruz şənliklərində uşaqlar şeirlər səsləndirib, sevinclərini bölüşüblər.
Tədbirlərin sonunda AHİK azyaşlılara bayram sovqatları təqdim edib.