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    Tahir Rzayev: "Toxumçuluqda normativ-hüquqi baza beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmalıdır"

    ASK
    • 24 sentyabr, 2026
    • 10:51
    Tahir Rzayev: Toxumçuluqda normativ-hüquqi baza beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmalıdır

    Toxumçuluqda normativ-hüquqi bazanın beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasına ehtiyac var.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin sədri Tahir Rzayev Bakıda keçirilən "Toxumçuluqda yeni dövr: Yerli toxum, etibarlı təminat" adlı konfransda bildirib.

    O qeyd edib ki, istehsalçıları keyfiyyətli və iqlimə davamlı toxumla təmin etmədən yüksək məhsuldarlığa nail olmaq çətindir: "Milli Məclis qanunvericilik orqanı kimi ölkənin iqtisadi inkişafını sürətləndirmək, aqrar sektorda dönüş yaratmaq sahəsində qarşıya qoyulan vəzifələrə böyük önəm verir. Dövlət Proqramında irəli sürülən vəzifələrin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə birgə geniş müzakirələrinin keçirilməsi, maarifləndirmə tədbirlərinin aparılması, qısa müddətdə toxumçuluq və balıqçılıq haqqında qanunların qəbul edilməsi, məhsul şəhadətnaməsi haqqında yeni qanunun müzakirədən keçirilməsi bunun əyani sübutudur".

    Komitə sədri əlavə edib ki, bəzi yerlərdə keçirilən tədbirlər çox yüksək qiymətləndirilir: "Ağcabədidə keçirilən Aqrar Biznes Festivalında da oradan nümayiş etdirilən toxum sortlarına insanların münasibətində biz bunu aydın gördük. Məlum oldu ki, ölkədə toxumçuluğun inkişafı üçün böyük potensial var və sahibkarlar bu sahədə görülən işlərə çox böyük dəyər verirlər və həmin prosesdə iştirak etmək əzmindədirlər. Bu konfransın da qarşıya qoyduğu məqsəd aydındır. Ölkədə toxumçuluq sahələrinin mövcud vəziyyəti öyrənilməlidir, araşdırılmalıdır, qiymətləndirilməlidir və problemlər müəyyənləşdirilməklə onun aradan qaldırılması yolları müəyyən olunmalıdır. Bu da digər səylər, geniş müzakirələr və koordinasiyalı münasibətlər tələb edir".

    Toxumçuluq Tahir Rzayev Milli Məclis Aqrar siyasət komitəsi
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