    ASK
    • 09 oktyabr, 2025
    • 14:02
    Nazirlik Zaqatala və Balakəndə Tap öldür kampaniyası həyata keçirir

    Zaqatala və Balakən rayonlarında zərərvericilərə qarşı "Tap öldür" kampaniyası həyata keçirilir.

    "Report" bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, nazirliyin Aqrar Xidmətlər Agentliyinin Bitki Mühafizəsi və Fumiqasiya (zərərsizləşdirmə) Mərkəzinin mütəxəssisləri tərəfindən cari ilin əvvəlindən respublikanın müxtəlif bölgələrində karantin zərərverici olan qəhvəyi mərmər bağacığına qarşı mübarizə məqsədilə monitorinqlər həyata keçirilib, feromon tələlər quraşdırılıb və mübarizə tədbirləri həyata keçirilib.

    Zərərvericiyə qarşı mübarizə məqsədilə cari ilin əvvəlindən başlayaraq 51 rayonda 10 min 736 ədəd feromon tələ quraşdırılıb. Aşkarlanmanın sıx olduğu 8 rayonda 2385 ədəd feromon tələ "Cəlb et məhv et" stansiyası quraşdırılıb. Monitorinqlər nəticəsində zərərvericinin yetkin fərd və nimfaları əsasən şimal-qərb və qərb bölgələrində quraşdırılmış feromon tələlərdə müşahidə edilib. Sirayətlənmə səviyyəsinin yüksək olduğu ocaqlarda da bütün təhlükəsizlik qaydaları nəzərə alınmaqla kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilib. Tədbirlər davam etdirilir.

    Məlumatda bildirilib ki, agentliyin texniki avadanlıqlarla təmin olunmuş mütəxəssislərdən ibarət qrup Zaqatala və Balakən rayonlarına ezam olunub:

    "Mübarizə və maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilir. "Tap öldür" kampaniyası çərçivəsində əhali özü də mübarizə tədbirlərində fəal iştirak etməlidir. Zərərvericinin sərhədboyu miqrasiya etmə ehtimalını nəzərə alaraq, sərhəd kəndlərində monitorinq tədbirləri gücləndirilib. Xüsusilə, Balakən, Zaqatala, Qax, Ağstafa, Qazax, Şabran, Qusar, Quba və Xaçmaz rayonlarının sərhəd kəndlərində mütəmadi olaraq monitorinq tədbirləri aparılır və əhalinin maarifləndirilməsi davam etdirilir".

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Qəhvəyi mərmər bağacığı

