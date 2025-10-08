Naxçıvanda qarğıdalı yığımına başlanılıb
Naxçıvan Muxtar Respublikasında qarğıdalı yığımına başlanılıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Naxçıvanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, yığımın ilk günlərində artıq 1 000 tondan artıq məhsul tədarük olunub.
Bu il muxtar respublikada ümumilikdə 834 hektardan çox sahədə qarğıdalı yığımının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Əkin sahələrinin böyük hissəsi əvvəlki illərdə olduğu kimi Şərur rayonunun payına düşür. Rayon ərazisində bu il 700 hektara yaxın sahədə qarğıdalı əkilib.
Hazırda 156 hektar sahədə biçin aparılıb və nəticədə 66,7 sentner/hektar orta məhsuldarlıqla 1 000 tondan artıq qarğıdalı tədarük olunub.
Qarğıdalı əkin sahələri ötən illə müqayisədə artıb. 2024-cü ildə Şərur rayonunda 435 hektarda qarğıdalı əkilərək 3 473 ton məhsul götürülüb. Bu il əkin sahəsinin artırılması isə daha yüksək istehsal həcmi gözləməyə əsas verir.