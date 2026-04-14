İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Naxçıvanda kənd təsərrüfatı istehsalı 1 %-ə yaxın artıb

    ASK
    • 14 aprel, 2026
    • 18:25
    Naxçıvanda kənd təsərrüfatı istehsalı 1 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin I rübündə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 44,1 milyon manat dəyərində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilib.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,8 % çoxdur.

    Yanvar-mart aylarında muxtar respublikada istehsal olunmuş bitkiçilik məhsullarının dəyəri 1 il əvvələ nisbətən 5,5 % çox - 3,7 milyon manat, heyvandarlıq məhsullarının dəyəri isə 0,3 % çox - 40,4 milyon manat təşkil edib.

    Xatırladaq ki, bu ilin I rübündə Azərbaycanda 1 milyard 717,6 milyon manat dəyərində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə 1,1 % çoxdur.

    Son 1 ildə ölkədə istehsal olunmuş heyvandarlıq məhsullarının dəyəri 0,9 % artaraq 1 milyard 616,3 milyon manat, bitkiçilik məhsullarının dəyəri isə 5,5 % artaraq 101,3 milyon manat təşkil edib.

    Naxçıvan Kənd təsərrüfatı

    Son xəbərlər

    12:32

    Latviya Prezidenti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    12:25

    "Araz Saatlı"nın rəsmisi futbolçuları və hakimləri təhdid etdiyinə görə 5 oyunluq cəzalandırılıb

    Futbol
    12:23

    Lin Tszyan: Çin İrana hərbi dəstək göstərmir, bütün ittihamlar uydurmadır

    Digər ölkələr
    12:18

    "Qarabağ" 700 manat cərimələnib

    Futbol
    12:18

    Naxçıvanda sahibkarlara verilən lisenziyaların sayı 71,4 faiz artıb

    Biznes
    12:09

    Samvel Karapetyan Ermənistan vətəndaşlığından başqa bütün vətəndaşlıqlardan imtina edir

    Region
    12:02

    Armands Krauze: Latviya Qarabağda meşələrin bərpasına kömək etməyə hazırdır - MÜSAHİBƏ

    Qarabağ
    12:00
    Foto

    Elnur Məmmədov ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmiləri ilə Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    11:59

    Peter Madyar enerji təhlükəsizliyini yeni hökumətin əsas prioriteti elan edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti