    Naxçıvanda 9 ayda istehsal olunmuş aqrar məhsulların ümumi dəyəri açıqlanıb

    ASK
    15 oktyabr, 2025
    • 17:18
    Naxçıvanda 9 ayda istehsal olunmuş aqrar məhsulların ümumi dəyəri açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 294,8 milyon manat dəyərində kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal olunub.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,7 % azdır.

    9 ay ərzində aqrar məhsulun 165,1 milyon manatlıq hissəsi bitkiçiliyin, 129,7 milyon manatlıq hissəsi isə heyvandarlığın payına düşüb.

    Naxçıvan kənd təsərrüfatı Dövlət Statistika Komitəsi

