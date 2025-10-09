Məcnun Məmmədovun Tərtərdə keçirəcəyi vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib
ASK
- 09 oktyabr, 2025
- 16:37
Kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədovun oktyabrın 10-da, saat 09:00-da Tərtərdə keçirilməsi planlaşdırılan vətəndaş qəbulunun vaxtı oktyabrın 24-nə dəyişdirilib.
"Report" bu barədə nazirliyə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, vətəndaşlar əlavə məlumat almaq üçün nazirliyin Çağrı Mərkəzi (1652) ilə əlaqə saxlaya bilərlər.
