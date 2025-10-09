İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    ASK
    • 09 oktyabr, 2025
    • 16:37
    Məcnun Məmmədovun Tərtərdə keçirəcəyi vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib

    Kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədovun oktyabrın 10-da, saat 09:00-da Tərtərdə keçirilməsi planlaşdırılan vətəndaş qəbulunun vaxtı oktyabrın 24-nə dəyişdirilib.

    "Report" bu barədə nazirliyə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, vətəndaşlar əlavə məlumat almaq üçün nazirliyin Çağrı Mərkəzi (1652) ilə əlaqə saxlaya bilərlər.

    Məcnun Məmmədov kənd təsərrüfatı

