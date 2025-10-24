İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Məcnun Məmmədov Tərtərdə vətəndaşları qəbul edib

    ASK
    • 24 oktyabr, 2025
    • 16:02
    Məcnun Məmmədov Tərtərdə vətəndaşları qəbul edib

    Bu gün kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Tərtər Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin inzibati binasında Tərtər, Şuşa, Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, Füzuli və Xocavənd rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib, onların müraciətlərini dinləyib, ərizə və şikayətlərinə baxıb.

    "Report" bu barədə nazirliyə istinadən xəbər verir.

    Nazirliyin idarə və tabeli qurumlarının rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən qəbulda vətəndaşların müraciətləri əsasən işlə təmin olunma, subsidiyaların verilməsi, torpaq sahəsinin ayrılması, dəymiş zərərə görə sığorta ödənişləri, isgaldan azad edilmis ərazilərdə torpaq sahəsinin ayrılması, güzəştli şərtlərlə kredit ayrılması, suvarma suyu ilə təminat və digər məsələlərlə bağlı olub. Nazir qaldırılan məsələlərin hərtərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qısa müddətdə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verib. Vətəndaşların müraciətlərinin bir qismi yerindəcə həllini tapıb, qaldırılan bəzi məsələlər isə araşdırılması üçün nəzarətə götürülüb. Nazirliyin fəaliyyət dairəsinə aid olmayan müraciətlər müvafiq qurumlara çatdırılmaq üçün qeydiyyata alınıb.

    Daha sonra M.Məmmədov Aqrar İnkişaf Könüllüləri ilə görüşüb, aktiv fəaliyyəti ilə fərqlənən bir qrup könüllüyə sertifikatlar təqdim edib.

    Məcnun Məmmədov Tərtər Vətəndaş qəbulu

    Son xəbərlər

    16:39

    "Azerreyl"in kapitanı: "Çempionlar Liqası oyununda səhvlər nəticəyə təsir etdi"

    Komanda
    16:37

    Ermənistan və İran yaxın zamanda gömrük dəhlizi haqqında saziş imzalaya bilər

    Region
    16:36

    Türkiyə Suriyaya səfir təyin edib

    Region
    16:32
    Rəy

    Trampın Venesuela planı - yeni aksiyanın başlaması üçün ödənilən şərtlər - ŞƏRH

    Analitika
    16:30

    Suraxanıda qaz təchizatı dayandırılacaq

    Energetika
    16:28

    Azərbaycan ətraf mühitin idarə edilməsində yeni dövlət standartı qəbul edib

    Biznes
    16:28
    Foto

    TDT nazirlərinin 2-ci iclasının Bəyannaməsi qəbul edilib

    Biznes
    16:25

    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" səfərdə "Karvan-Yevlax"ı məğlub edib

    Futbol
    16:22

    Cəbrayıl sakini: Həmişə deyirdim ki, torpağımız azad olunsa, ora ayaqyalın gedəcəm - VİDEO

    Multimedia
    Bütün Xəbər Lenti