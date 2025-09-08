Məcnun Məmmədov Qusarda vətəndaşları qəbul edəcək
ASK
- 08 sentyabr, 2025
- 12:59
Kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov sentyabrın 12-də Qusar Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində Qusar, Quba, Xaçmaz, Şabran və Siyəzən rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edəcək.
"Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, qəbulda iştirak etmək istəyənlər 077-301-34-12 nömrəli telefona zəng edərək əvvəlcədən qeydiyyatdan keçə bilərlər.
Qəbula yazılmaq üçün, həmçinin nazirliyin "Çağrı Mərkəzi"nə zəng etməklə (1652) qeydiyyatdan keçmək olar.
Qəbula gələn vətəndaşlar şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənədləri özləri ilə gətirməlidirlər.
Son xəbərlər
13:51
Azərbaycanın U-21 yığmasını Bolqarıstanla oyuna Ayxan Abbasovun köməkçisi çıxaracaqFutbol
13:47
Laçında traktor dərəyə aşıb, bir nəfər ölübHadisə
13:44
Vaqif Sadıqov: "AFFA Fernandu Santuşu istefaya göndərməklə düzgün addım atıb"Futbol
13:40
Slovakiyada avtobus yük maşını ilə toqquşub, onlarla yaralı varDigər ölkələr
13:36
Ronen Krausz: İsrail terrorla mübarizəni davam etdirəcəkXarici siyasət
13:22
Foto
Ağdərənin Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıbDaxili siyasət
13:21
Məktəbli geyimlərinin Bakı üzrə 29 satış məntəqəsi fəaliyyət göstərirElm və təhsil
13:17
Foto
Azərbaycanda Süni İntellekt Akademiyası fəaliyyətə başlayıbİKT
13:15