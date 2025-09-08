İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    • 08 sentyabr, 2025
    • 12:59
    Məcnun Məmmədov Qusarda vətəndaşları qəbul edəcək

    Kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov sentyabrın 12-də Qusar Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində Qusar, Quba, Xaçmaz, Şabran və Siyəzən rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edəcək.

    "Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, qəbulda iştirak etmək istəyənlər 077-301-34-12 nömrəli telefona zəng edərək əvvəlcədən qeydiyyatdan keçə bilərlər.

    Qəbula yazılmaq üçün, həmçinin nazirliyin "Çağrı Mərkəzi"nə zəng etməklə (1652) qeydiyyatdan keçmək olar.

    Qəbula gələn vətəndaşlar şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənədləri özləri ilə gətirməlidirlər.

    Məcnun Məmmədov Vətəndaş qəbulu Qusar

