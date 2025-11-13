İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Məcnun Məmmədov: "İşçi başına düşən məhsul istehsalı üzrə Qafqazda birinciyik"

    ASK
    • 13 noyabr, 2025
    • 14:37
    Məcnun Məmmədov: İşçi başına düşən məhsul istehsalı üzrə Qafqazda birinciyik

    Azərbaycan kənd təsərrüfatında işçi başına düşən məhsul istehsalı üzrə Qafqazda birinci yerdədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Milli Məclisin Aqrar siyasət, Ailə, qadın və uşaq məsələləri, Elm və təhsil komitələrinin bu gün keçirilən birgə iclasında bildirib.

    "Yəni Azərbaycanda həm Ermənistan, həm də Gürcüstanla müqayisədə işçi başına daha çox məhsul istehsal olunur, hektar başına daha çox məhsuldarlıq əldə edilir. Lakin bu mənada inkişaf etmək üçün geniş imkanlar var", - deyə nazir qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, nazirlik fermerlərin bazarlara çıxışı ilə bağlı ən çox kooperativləşmə mexanizmini təşviq edir: "Çünki fermerlər bir yerdə olduqda daha çox məhsulu bir əldə cəmləşdirə bilirlər. Bu şəkildə birləşmə olarsa, onların məhsullarını satması daha effektiv olacaq. Bizim rolumuz isə onlar üçün infrastruktur yaratmaqdır. Buraya logistik mərkəzlər, silo saxlama depoları və digər infrastrukturlar daxildir" .

    Məcnun Məmmədov Büdcə zərfi

    Son xəbərlər

    15:15

    Azərbaycan Rusiyaya heyva satışını 3 dəfəyə yaxın artırıb

    Biznes
    15:14

    Azadə Hüseynova: İslam Sivilizasiyası Mərkəzinin açılışı - möhtəşəm hadisədir

    Digər ölkələr
    15:06

    Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri investisiya tərəfdaşlığını genişləndirməyi razılaşdırıb

    İqtisadiyyat
    15:04

    TƏBİB: Son bir ayda 22 minə yaxın şəxs qrip əleyhinə peyvənd olunub

    Sağlamlıq
    15:03

    "On İki Həvari Kvorumu"nun üzvü hərtərəfli dəstəyinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Din
    15:01

    Fərid Şəfiyev: Bir gün "DW Russian"da da BBC-də olduğu kimi qalmaqal olacaq

    Xarici siyasət
    15:00

    İslamiadanın rəsmisi: "Azərbaycanda olan standartları Ər-Riyadda qoruyub saxlamağa çalışdıq"

    Fərdi
    14:57

    Rüfət Şahbazov: Seriallarda ailə-məişət mövzularının çox olmasını qınamıram, çünki reytinq lazımdır

    İncəsənət
    14:55

    Azərbaycanın icmal büdcəsinin 10 aylıq profisiti 8 milyard manatı ötüb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti