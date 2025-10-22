Azərbaycanda "Toxumçuluq haqqında" yeni qanun layihəsi hazırlanıb
- 22 oktyabr, 2025
- 12:52
Azərbaycanda toxumçuluğun normativ-hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi məqsədilə "Toxumçuluq haqqında" yeni qanun layihəsi hazırlanıb.
"Report" Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu nazir Məcnun Məmmədov Bakıda keçirilmiş "Dayanıqlı kənd təsərrüfatında toxumçuluğun rolu" mövzusunda konfransda deyib.
O qeyd edib ki, bu qanunun qəbul olunması ölkədə toxum istehsalının artmasına xidmət edəcək: "Ölkəmizdə elmi-tədqiqat institutları ilə özəl toxumçuluq təsərrüfatlarının sıx əməkdaşlıq etməsi, elm və istehsalat əlaqələrinin güclənməsi özəl sektorun yeni yaradılmış bitki sortlarına marağını artırır. Seleksiya nailiyyətlərinin qeydiyyatı və toxum sertifikatlaşdırılması proseslərinin institusional potensialının gücləndirilməsi istiqamətində BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) ilə birgə layihələr həyata keçirilir".
Onun sözlərinə görə, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında əsas istehsal vasitəsi kimi keyfiyyətli toxumlar xüsusi rol oynayır. M.Məmmədov qeyd edib ki, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasının əsas prioritet istiqamətlərindən olan toxumçuluq sahəsində fəaliyyətin səmərəli təşkili, kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə müsbət təsir göstərir.
Nazir əlavə edib ki, dövlət tərəfindən həyata keçirilən dayanıqlı toxumçuluq siyasəti çərçivəsində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən seleksiya nailiyyətlərinin qeydiyyatı, toxum sertifikatlaşdırılması və toxum bazarının liberallaşdırılması istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçirilir.
Daha sonra konfrans öz işini panel sessiyalarda davam etdirib. Sessiyalarda "Toxumçuluğun inkişafı sahəsində görülmüş işlər və mövcud problemlər", "Yeni sortların yaradılması, yerli sortlara tələbat və təşviq", "Toxumçuluğun inkişafında özəl sektorun rolu və dövlət dəstəyi" mövzularında təqdimatlar dinlənilib.
Müzakirələrdə toxumçuluğun elmi əsaslarla inkişaf etdirilməsi, ilkin toxumçuluğun təşkilində beynəlxalq təcrübədən istifadə və bu sahədə yeni innovativ texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.
Tədbir çərçivəsində keyfiyyətli toxumun əhəmiyyəti və toxumçuluğun inkişafı ilə bağlı videoçarx nümayiş olunub, bu sahədə yüksək peşəkarlıq göstərən və aqrar sektorun inkişafına töhfə verən toxumçulara sertifikatlar təqdim edilib.