    ASK
    • 18 noyabr, 2025
    • 10:05
    Azərbaycanda dövlətə məxsus çörəkbişirmə müəssisəsi adını və təşkilati-hüquqi formasını dəyişir

    "Azərtaxıl" Dövlət Şirkətinin "Azərçörək" İstehsalar Birliyinin 18 saylı çörəkbişirmə müəssisəsi adını və təşkilati-hüquqi formasını dəyişərək "Techaz Services and Supply" MMC-yə çevrildiyini elan edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Xatırladaq ki, 18 saylı çörəkbişirmə müəssisəsi 2004-cü ildə dövlət qeydiyyatına alınıb.

