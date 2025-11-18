Azərbaycanda dövlətə məxsus çörəkbişirmə müəssisəsi adını və təşkilati-hüquqi formasını dəyişir
ASK
- 18 noyabr, 2025
- 10:05
"Azərtaxıl" Dövlət Şirkətinin "Azərçörək" İstehsalar Birliyinin 18 saylı çörəkbişirmə müəssisəsi adını və təşkilati-hüquqi formasını dəyişərək "Techaz Services and Supply" MMC-yə çevrildiyini elan edib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.
Xatırladaq ki, 18 saylı çörəkbişirmə müəssisəsi 2004-cü ildə dövlət qeydiyyatına alınıb.
Son xəbərlər
10:10
Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi ilk görüşdə Perunu sınağa çəkəcəkKomanda
10:07
Sumqayıtda 1000 abonentin qazı kəsiləcəkEnergetika
10:06
Con Herbst: ABŞ-nin Azərbaycan və Ermənistanla münasibətlərini yaxşılaşdırması regional əlaqələrə xidmət edirXarici siyasət
10:05
Azərbaycanda dövlətə məxsus çörəkbişirmə müəssisəsi adını və təşkilati-hüquqi formasını dəyişirASK
10:04
Foto
"Bank Respublika" inkişafını davam etdirir: Göyçayda 40-cı filialını istifadəyə verdiASK
10:04
Con Herbst: ABŞ Azərbaycanın iştirakı ilə "C5+1" formatının "C6+1"ə genişləndirilməsini dəstəkləyirXarici siyasət
10:03
Azərbaycan millisi EEVZA çempionatında iştirak etmək üçün Latviyaya yollanıbKomanda
10:02
AZAL 20-dən çox beynəlxalq istiqamət üzrə reyslərin tezliyini artırırİnfrastruktur
10:00
Foto