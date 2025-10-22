İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Azərbaycanda aqrar sektorda mövsümi çalışanlara gündəlik ödənişin yuxarı həddi 50 % artırılıb

    ASK
    • 22 oktyabr, 2025
    • 12:52
    Azərbaycanda aqrar sektorda mövsümi çalışanlara gündəlik ödənişin yuxarı həddi 50 % artırılıb

    Prezident İlham Əliyev Milli Məclisin oktyabrın 10-da qəbul etdiyi "Nağdsız hesablaşmalar haqqında" qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanunu təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, yenilənmiş qanuna əsasən, Bilavasitə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə bağlı mülki hüquqi xarakterli müqavilələr əsasında mövsümi işlərə cəlb edilən fiziki şəxslər üzrə gündəlik hər bir belə fiziki şəxs üçün nağd qaydada ödənilə bilən məbləğin yuxarı həddi 50 % artırılaraq 20 manatdan 30 manata çatdırılıb.

    İlham Əliyev Nağdsız hesablaşmalar aqrar sektor

    Son xəbərlər

    13:00
    Foto

    Tbilisidə Azərbaycan və Gürcüstan baş nazirlərinin qapalı görüşü keçirilir

    Xarici siyasət
    12:58
    Foto

    Dağ velosipedi üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub

    Fərdi
    12:58

    Bu ilin ilk 8 ayında Azərbaycanla Estoniya arasında ticarət dövriyyəsi 25 milyon ABŞ dolları olub

    Xarici siyasət
    12:56

    Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyi keçiriləcək

    Daxili siyasət
    12:55

    Fransada daha bir muzey qarət edilib

    Digər ölkələr
    12:54

    Gələn il Azərbaycanla Estoniya arasında siyasi məsləhətləşmələr keçiriləcək

    Xarici siyasət
    12:52

    Azərbaycanda aqrar sektorda mövsümi çalışanlara gündəlik ödənişin yuxarı həddi 50 % artırılıb

    ASK
    12:52
    Foto

    Azərbaycanda "Toxumçuluq haqqında" yeni qanun layihəsi hazırlanıb

    ASK
    12:50

    Azərbaycan Dabaq Xəstəliyinə Nəzarət üzrə Avropa Komissiyasının Nizamnaməsinə qoşulub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti