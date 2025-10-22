Azərbaycanda aqrar sektorda mövsümi çalışanlara gündəlik ödənişin yuxarı həddi 50 % artırılıb
ASK
- 22 oktyabr, 2025
- 12:52
Prezident İlham Əliyev Milli Məclisin oktyabrın 10-da qəbul etdiyi "Nağdsız hesablaşmalar haqqında" qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanunu təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, yenilənmiş qanuna əsasən, Bilavasitə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə bağlı mülki hüquqi xarakterli müqavilələr əsasında mövsümi işlərə cəlb edilən fiziki şəxslər üzrə gündəlik hər bir belə fiziki şəxs üçün nağd qaydada ödənilə bilən məbləğin yuxarı həddi 50 % artırılaraq 20 manatdan 30 manata çatdırılıb.
Son xəbərlər
13:00
Foto
Tbilisidə Azərbaycan və Gürcüstan baş nazirlərinin qapalı görüşü keçirilirXarici siyasət
12:58
Foto
Dağ velosipedi üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulubFərdi
12:58
Bu ilin ilk 8 ayında Azərbaycanla Estoniya arasında ticarət dövriyyəsi 25 milyon ABŞ dolları olubXarici siyasət
12:56
Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyi keçiriləcəkDaxili siyasət
12:55
Fransada daha bir muzey qarət edilibDigər ölkələr
12:54
Gələn il Azərbaycanla Estoniya arasında siyasi məsləhətləşmələr keçiriləcəkXarici siyasət
12:52
Azərbaycanda aqrar sektorda mövsümi çalışanlara gündəlik ödənişin yuxarı həddi 50 % artırılıbASK
12:52
Foto
Azərbaycanda "Toxumçuluq haqqında" yeni qanun layihəsi hazırlanıbASK
12:50