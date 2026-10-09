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    ASK logistika şirkətlərinə dəstək mexanizmlərinin yaradılmasını təklif edir

    ASK
    • 09 oktyabr, 2026
    • 15:37
    ASK logistika şirkətlərinə dəstək mexanizmlərinin yaradılmasını təklif edir

    Azərbaycanda aqrar məhsulların alıcılara çatdırılması üçün logistika şirkətlərinə dəstək mexanizmləri yaradılmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının (ASK) Baş katibi Ziya Hacılı Bakıda keçirilən III Beynəlxalq Aqro Biznes Forumunda bildirib.

    "Yeni subsidiya qaydaları sektorda müəyyən dəyişikliklər yaradacaq. Amma çox istərdim ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının son alıcıya çatdırılması ilə məşğul olan logistika şirkətləri üçün də hər hansı dəstək mexanizmləri üzərində işlənilsin. Çünki bu, çox vacib məsələdir. Yəni, hələlik bu məsuliyyəti fermerin üzərinə qoymaq bir qədər real görünmür. Bu sahənin müəyyən müddət ərzində ayaqda qalması, logistika şirkətlərinin də işin məhz bu tərəfində maraqlı olması üçün aidiyyəti qurumlar buna uyğun bir dəstək mexanizmi düşünə bilər", - deyə o qeyd edib.

    Ziya Hacılı Azərbaycan Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası (ASK) Kənd təsərrüfatı
    ASK предлагает создать механизмы поддержки логистических компаний в аграрном секторе
    ASK calls for support for agricultural logistics companies
    44 - Tezliklə
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