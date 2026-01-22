Yalçın Rəfiyev BMT-nin Bakıdakı müvəqqəti rezident əlaqələndiricisi ilə görüşüb
Xarici siyasət
- 22 yanvar, 2026
- 20:03
Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev BMT-nin Azərbaycandakı müvəqqəti rezident əlaqələndiricisi İqor Qarafuliç ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
Qeyd olunub ki, danışıqlar İ.Qarafuliçin Azərbaycanda müvəqqəti rezident əlaqələndiricisi kimi fəaliyyətinin ilk günlərində baş tutub və nəzakət görüşü xarakteri daşıyıb.
"BMT-nin Azərbaycandakı bütün komandası "WUF13Azerbaijan" və digər mühüm hadisələr ərəfəsində Azərbaycan hökumətinə və xalqına birgə dəstək göstərməyə hazırdır", - paylaşımda qeyd edilib.
