İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Yalçın Rəfiyev BMT-nin Bakıdakı müvəqqəti rezident əlaqələndiricisi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 22 yanvar, 2026
    • 20:03
    Yalçın Rəfiyev BMT-nin Bakıdakı müvəqqəti rezident əlaqələndiricisi ilə görüşüb

    Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev BMT-nin Azərbaycandakı müvəqqəti rezident əlaqələndiricisi İqor Qarafuliç ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    Qeyd olunub ki, danışıqlar İ.Qarafuliçin Azərbaycanda müvəqqəti rezident əlaqələndiricisi kimi fəaliyyətinin ilk günlərində baş tutub və nəzakət görüşü xarakteri daşıyıb.

    "BMT-nin Azərbaycandakı bütün komandası "WUF13Azerbaijan" və digər mühüm hadisələr ərəfəsində Azərbaycan hökumətinə və xalqına birgə dəstək göstərməyə hazırdır", - paylaşımda qeyd edilib.

    BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi İqor Qarafuliç Yalçın Rəfiyev WUF13
    Временный координатор-резидент ООН встретился с Ялчыном Рафиевым

    Son xəbərlər

    20:51

    Zelenski BƏƏ-də keçiriləcək görüşdə Ukrayna nümayəndə heyətinin tərkibini açıqlayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:40

    Mikayıl Cabbarov İsveçrədə "Coca-Cola" şirkətinin rəsmisi ilə görüşüb

    Biznes
    20:39

    Futzal üzrə Azərbaycan millisi yoxlama oyununda Danimarkaya uduzub

    Futbol
    20:32
    Foto

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın futbolçusu həftənin rəmzi komandasında yer alıb

    Futbol
    20:25

    Tramp Avropa ölkələrini ABŞ aktivlərinin satışı halında ciddi cavab ilə hədələyib

    Digər ölkələr
    20:12
    Video

    Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında İsveçrəyə səfərindən görüntülər paylaşılıb

    Xarici siyasət
    20:07

    Emi Karlon: Azərbaycanla Ermənistanın sülh sazişinin paraflanmasının bir parçası olmaqdan qürur duyuruq

    Xarici siyasət
    20:03

    Yalçın Rəfiyev BMT-nin Bakıdakı müvəqqəti rezident əlaqələndiricisi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    20:02

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında X turun matçları baş tutub

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti