Временный координатор-резидент ООН встретился с Ялчином Рафиевым
- 22 января, 2026
- 19:44
Временный координатор-резидент ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич провел встречу с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Ялчыном Рафиевым.
Как передает Report, об этом сообщает представительство ООН в Азербайджане в соцсети Х.
Отмечается, что встреча состоялась "в первые дни работы" Гарафулича в качестве временного координатора-резидента ООН в Азербайджагне и носила характер "встречи вежливости".
"Вся команда ООН в Азербайджане готова оказать совместную поддержку правительству и народу Азербайджана в преддверии WUF13Azerbaijan и других важных событий", - говорится в публикации.
The entire @UNinAzerbaijan team stands ready to jointly support the Government and the people of Azerbaijan, as the country gears up for @WUF13Azerbaijan, #WorldEnvironmentDay2026, and other important milestone. pic.twitter.com/BDrC3mFojY— UN in Azerbaijan (@UNinAzerbaijan) January 22, 2026