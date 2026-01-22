Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Временный координатор-резидент ООН встретился с Ялчином Рафиевым

    Внешняя политика
    • 22 января, 2026
    • 19:44
    Временный координатор-резидент ООН встретился с Ялчином Рафиевым

    Временный координатор-резидент ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич провел встречу с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Ялчыном Рафиевым.

    Как передает Report, об этом сообщает представительство ООН в Азербайджане в соцсети Х.

    Отмечается, что встреча состоялась "в первые дни работы" Гарафулича в качестве временного координатора-резидента ООН в Азербайджагне и носила характер "встречи вежливости".

    "Вся команда ООН в Азербайджане готова оказать совместную поддержку правительству и народу Азербайджана в преддверии WUF13Azerbaijan и других важных событий", - говорится в публикации.

    Yalçın Rəfiyev BMT-nin Bakıdakı müvəqqəti rezident əlaqələndiricisi ilə görüşüb

    Лента новостей