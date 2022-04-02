XİN Yunanıstanla münasibətlərin qurulmasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Azərbaycan və Yunanıstan arasında diplomatik əlaqələrin yaradılmasından 30 il ötür.
“Report” xəbər verir ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bu münasibətlə tviter səhifəsində paylaşım edib.
“Bu gün Azərbaycan və Yunanıstan arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu ildönümüdür. Biz bu münasibətlə Yunanıstan hökuməti və xalqına ən xoş arzularımızı çatdırırıq. Azərbaycan və Yunanıstan arasında əməkdaşlığın daha da inkişafını səbirsizliklə gözləyirik”, - nazirlikdən bildirilib.
Today marks the th Anniversary of the establishment of diplomatic relations between #Azerbaijan & #Greece. We send our best wishes to the Government & People of the Hellenic Republic on this occasion. Looking forward to further development of cooperation. pic.twitter.com/NeWDbjRUL1