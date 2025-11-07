İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    XİN rəhbəri Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin ilk təmasından danışıb: Prezident İlham Əliyev dedi ki, məsələni həll etməliyik

    Xarici siyasət
    • 07 noyabr, 2025
    • 22:09
    XİN rəhbəri Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin ilk təmasından danışıb: Prezident İlham Əliyev dedi ki, məsələni həll etməliyik

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla ilk təması onun hakimiyyətə gəlməsindən sonra, 2018-ci ilin sentyabrında Düşənbədə olub və o zaman prezident məsələni həll etməli olduqlarını bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov İTV-yə müsahibəsində deyib.

    C. Bayramov qeyd edib ki, Nikol Paşinyanın mövqeyi isə kifayət qədər konstruktiv olub və hakimiyyətə yeni gəldiyini, münaqişənin həlli üçün lazımi addımları atacağını deyib.

    "Cənab prezident elə Düşənbədə olarkən Müdafiə Nazirliyinə bütün istiqamətlər üzrə tam sakitlik və sabitliyin təmin olunması barədə tapşırıq verir. Nikol Paşinyanla ölkələr arasında bir qaynar xəttin təşkilinə razılıq əldə olunur və bu xətt formalaşdırılır ki, hansısa gərginlik olduqda dərhal tərəflər sabitliyi təmin etmək üçün addım atırlar".

    C. Bayramov əlavə edib ki, həmin görüşdən bir müddət sonra Paşinyan mövqeyini dəyişir:

    "Hətta münaqişənin həlli yönündə addım atacağı təqdirdə, onu öldürəcəklərini deyir. "Siz istəyirsiniz ki, məni öldürsünlər", - deyir. Cənab prezident isə bildirir ki, biz heç kimin ölməsini istəmirik".

    Nazir xatırladıb ki, sonradan 2019-cu ildə Paşinyan "Qarabağ Ermənistandır və nöqtə" ifadəsini işlədir.

    "2020-ci il iyulun 10-da Ermənistanın yeni Milli Təhlükəsizlik konsepsiyası hazırlanır və Birinci Qarabağ müharibəsinin nəticələrinin möhkəmləndirilməsi həmin konsepsiyaya əlavə edilir. Daha sonra Polad Həşimovun qətlində iştirak edən hərbçilərin təltif olunması həyata keçirilir. Bunların hamısı qırmızı xəttin keçilməsi idi. Daha sonra belə bir ifadə işlədilir ki, Azərbaycan qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının üzvləri ilə danışıqlar aparmalıdır. Bu isə həmin vaxta qədər olan bütün danışıqlar sisteminin darmadağın edilməsi idi".

    Ceyhun Bayramov Paşinyan XİN başçısı
    Глава МИД рассказал о первом контакте лидеров Азербайджана и Армении: Президент Ильхам Алиев заявил, что необходимо решить вопрос

    Son xəbərlər

    23:06
    Video

    İlham Əliyev: Son beş ilin tarixi Zəfər tarixidir, şanlı tariximizdir

    Daxili siyasət
    22:55

    KİV: ABŞ Amerika körfəzində qazma işləri üçün genişmiqyaslı hərrac keçirəcək

    Digər ölkələr
    22:49

    Ceyhun Bayramov: İlham Əliyev üçtərəfli bəyanata israrla üç maddəni əlavə etdirdi

    Xarici siyasət
    22:45
    Foto

    Təbrizdə Zəfər Günü ilə bağlı tədbir keçirilib

    Xarici siyasət
    22:38

    Ceyhun Bayramov Türkiyənin 44 günlük müharibə zamanı Azərbaycana diplomatik dəstəyindən və F-16-lardan danışıb

    Xarici siyasət
    22:32
    Video

    NDU-da 811 tələbənin iştirakı ilə "Zəfərin 5 ili" adlı fləşmob keçirilib

    Digər
    22:23

    Ceyhun Bayramov: Rusiya artıq 2020-ci il oktyabrın 10-da bölgəyə sülhməramlı göndərmək istəyirdi

    Xarici siyasət
    22:21

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının açılış mərasimi başa çatıb

    Komanda
    22:13

    Türkiyə səfiri Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti