    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 22:24
    Глава МИД рассказал о первом контакте лидеров Азербайджана и Армении: Президент Ильхам Алиев заявил, что необходимо решить вопрос

    Первый контакт Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном после его прихода к власти состоялся в сентябре 2018 года в Душанбе. Тогда Президент заявил, что необходимо решить данный вопрос.

    Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал в интервью телеканалу İTV.

    По словам Джейхуна Байрамова, позиция Никола Пашиняна тогда была достаточно конструктивной - он сказал: "Я только что пришел к власти, предприму необходимые шаги для урегулирования конфликта".

    "Находясь в Душанбе, господин Президент дал Министерству обороны поручение обеспечить полный покой и стабильность по всем направлениям. С Николо́м Пашиняном была достигнута договоренность об организации прямой линии связи между странами, и эта линия была создана, чтобы в случае напряженности стороны могли незамедлительно предпринять шаги для обеспечения стабильности", - отметил министр.

    Джейхун Байрамов добавил, что спустя некоторое время после той встречи Пашинян изменил свою позицию:

    "Он даже заявил, что если предпримет шаги к урегулированию конфликта, его убьют. Сказал: 'Вы хотите, чтобы меня убили?'. Господин Президент в ответ отметил, что мы не желаем смерти никому".

    Министр напомнил, что позже, в 2019 году, Пашинян произнес выражение: "Карабах - это Армения, и точка".

    "10 июля 2020 года была подготовлена новая концепция национальной безопасности Армении, в которую было включено закрепление результатов Первой карабахской войны. Затем были награждены военнослужащие, причастные к убийству Полада Гашимова. Всё это стало пересечением красной линии. Позже прозвучало заявление о том, что Азербайджан должен вести переговоры с членами так называемой 'Нагорно-Карабахской Республики'. Это означало полное разрушение всей системы переговоров, существовавшей до того времени", - подчеркнул Джейхун Байрамов.

