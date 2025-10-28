İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Səfirlik İraq vətəndaşlarının Azərbaycana səfər zamanı çətinliklərlə üzləşməsi iddialarına cavab verib

    Xarici siyasət
    • 28 oktyabr, 2025
    • 12:20
    Səfirlik İraq vətəndaşlarının Azərbaycana səfər zamanı çətinliklərlə üzləşməsi iddialarına cavab verib

    Son günlərdə Azərbaycana turizm məqsədilə səfər etmək istəyən İraq vətəndaşlarının çətinliklərlə üzləşdiyi barədə yayılan iddiaların heç bir əsası yoxdur və həqiqəti əks etdirməyən bu kimi məlumatların yayılması yanlışdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İraqdakı Səfirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, İraqda viza müraciətlərinin qəbulu və emalı prosesinin sürətləndirilməsi, Azərbaycana turizm məqsədilə səfər etmək istəyən İraq vətəndaşlarına daha keyfiyyətli xidmətin göstərilməsi, viza rəsmiləşdirilməsi məqsədilə saxta sənədlərlə müraciət edən şəxslərlə mübarizənin gücləndirilməsi məqsədilə Xarici İşlər Nazirliyi ilə müvafiq sahə üzrə ən irimiqyaslı beynəlxalq şirkət olan "VFS Global" arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    Bu memoranduma uyğun olaraq, İraq vətəndaşlarının, o cümlədən bu ölkədəki digər əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin turizm məqsədli viza müraciətlərinin qəbul edilməsi 10 iyul 2024-cü il tarixindən etibarən "VFS Global" şirkətinin Bağdad şəhərindəki ofisinin "Azərbaycan Viza Müraciətləri Mərkəzi" tərəfindən təşkil olunur. Azərbaycana səfər etmək istəyən hər bir İraq vətəndaşı viza rəsmiləşdirilməsi barədə zəruri məlumat əldə etmək məqsədilə Azərbaycanın İraqdakı Səfirliyi üçün fəaliyyət göstərən sözügedən "Viza Mərkəzi"nə müraciət edə bilər.

    Azərbaycanın İraqdakı Səfirliyi və "VFS Global" şirkətinin Bağdad şəhərindəki ofisinin "Azərbaycan Viza Müraciətləri Mərkəzi" tərəfindən İraq vətəndaşlarının viza müraciətləri ilə bağlı sənədlərin qəbulu, icraatı və təhvil verilməsi Azərbaycan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir. Mərkəz çərçivəsində bütün xidmətlər Anlaşma Memorandumunda müəyyən edilmiş vahid xidmət haqqları əsasında təşkil olunur.

    Mərkəzin fəaliyyətinə Azərbaycanın İraqdakı Səfirliyi və "VFS Global" şirkətinin baş ofisi tərəfindən ciddi nəzarət edilir, həmin mərkəzin fəaliyyəti üzrə mütəmadi əsasda monitorinq aparılır.

    Bununla yanaşı, müvafiq sahə üzrə şəffaflığın təmin edilməsi məqsədilə İraqda mənfi reputasiyaya malik turizm şirkətlərindən sənədlərin qəbul edilməsi qadağan olunub.

    Aparılmış sözügedən tədbirlər nəticəsində Azərbaycana turizm məqsədilə səfər etmiş İraq vətəndaşlarının sayında ciddi artım müşahidə olunur. Belə ki, bu ilin ilk 3 ayı ərzində Azərbaycanla İraq arasında birbaşa uçuşların olmadığına və bu ilin iyun ayında İraqın hava məkanının bağlı olmasına baxmayaraq, bu ilin 27 oktyabr tarixinədək Səfirlik tərəfindən 5 min 904 müraciət qəbul edilib. Bunlardan 5 min 650 viza rəsmiləşdirilib (2024-cü il ərzində 4800 viza müraciəti qəbul edilib).

    Müvafiq sahə üzrə daxil olan bütün müraciətlər, o cümlədən şikayətlər Xarici İşlər Nazirliyi və Səfirlik tərəfindən ciddi yoxlanılır və yoxlama nəticəsində müvafiq nöqsanlar qeydə alındıqda onların aradan qaldırılması üçün zəruri tədbirlər görülür.

    Azərbaycan İraq səfirlik

    Son xəbərlər

    12:41

    Ermənistanda 100-dən artıq dələduzluq epizodunda adı hallanan şübhəli həbs edilib

    Region
    12:40

    Şəhid Abdulla Quliyevin qardaşı: Şuşa döyüşlərində könüllü iştirak edib

    Daxili siyasət
    12:39

    Bərdədə avtoqəzada ölənlərin sayı üçə çatıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:37
    Foto

    Sumqayıtda Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Lətif Şahhüseynov dəfn edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:35

    Azad Mirzəcanzadə inkişaf proqramının üçüncü dalğasının qeydiyyat müddəti uzadılıb

    Elm və təhsil
    12:32
    Foto

    ADA Universitetinin "Bank of Baku" ilə reallaşdırdığı "Mini-MBA" proqramı uğurla yekunlaşdı

    Maliyyə
    12:31

    Gürcüstan və Ermənistan parlament nümayəndələri regiondakı sülh prosesini müzakirə ediblər

    Region
    12:25

    Sabah 25 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    12:25

    Bir milyon manatdan artıq pulu mənimsəməkdə təqsirləndirilənlərə hökm oxunub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti