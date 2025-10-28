Посольство Азербайджана в Ираке опровергло слухи о трудностях иракцев при получении виз

Посольство Азербайджана в Ираке опровергло сообщения о трудностях, с которыми якобы сталкиваются иракские граждане при поездках в Азербайджан.

Как сообщает Report, в заявлении дипмиссии подчеркивается, что распространяемые сведения не соответствуют действительности и вводят общественность в заблуждение.

В посольстве подчеркнули, что для ускорения процедуры оформления виз, повышения качества обслуживания и своевременного выявления поддельных документов МИД Азербайджана наладил сотрудничество с международной компанией VFS Global, подписав меморандум о взаимопонимании.

Так, с 10 июля 2024 года туристические визовые заявления граждан Ирака, а также иностранных граждан, находящихся на территории этой страны, принимаются визовым центром VFS Global в Багдаде.

Посольство уточняет, что все процедуры - от приема и рассмотрения заявлений до выдачи виз - осуществляются строго в соответствии с азербайджанским законодательством, а стоимость услуг установлена в единых тарифах, предусмотренных меморандумом.

Деятельность центра находится под постоянным контролем посольства Азербайджана и головного офиса VFS Global, регулярно проводятся проверки. В целях прозрачности туристическим компаниям с отрицательной репутацией запрещено подавать документы.

Посольство также отметило, что предпринятые меры уже дали положительные результаты – в 2025 году зафиксирован значительный рост числа обращений, несмотря на отсутствие прямых авиарейсов в первые три месяца и временное закрытие воздушного пространства Ирака.

Так, по состоянию на 27 октября посольством принято 5 904 обращения, из которых 5 650 виз успешно оформлены (для сравнения - за весь 2024 год поступило 4 800 заявлений).

Все обращения и жалобы, поступающие по визовым вопросам, тщательно проверяются МИД Азербайджана и посольством, и при выявлении нарушений принимаются необходимые меры для их устранения.