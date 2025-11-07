İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    XİN Aİ missiyası haqqında: Ermənistanın sərhəddə üçüncü qüvvələrin yerləşdirilməməsi öhdəliyini yerinə yetirəcəyinə ümid edirik

    Xarici siyasət
    • 07 noyabr, 2025
    • 14:48
    XİN Aİ missiyası haqqında: Ermənistanın sərhəddə üçüncü qüvvələrin yerləşdirilməməsi öhdəliyini yerinə yetirəcəyinə ümid edirik

    Avropa İttifaqının Ermənistandakı Monitorinq Missiyasının əldə olunmuş ilkin razılıqlara zidd olan fəaliyyətinin ciddi narahatlıq doğurduğu Azərbaycan tərəfindən dəfələrlə bildirilib.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə deyib.

    O qeyd edib ki, sözügedən missiyanın regional sabitlik, habelə Azərbaycanla Ermənistan arasında etimad quruculuğuna töhfə vermək kimi bəyan edilmiş məqsədlərinə zidd olaraq missiyadan Azərbaycan əleyhinə təbliğat vasitəsi kimi geniş şəkildə sui-istifadə olunub:

    "Qeyd edilənləri nəzərə alaraq Azərbaycan-Ermənistan sərhədində üçüncü tərəfin qüvvələrinin yerləşdirilməməsi sülh sazişinin əsas müddəalarından biri kimi tərəfimizdən irəlilədilib və yekunda qəbul olunub. Ölkəmiz üçüncü tərəfin qüvvələri dedikdə həmçinin Avropa İttifaqının Missiyasını nəzərdə tutur və bu istiqamətdə mövqeyimiz missiyanı qəbul edən tərəf kimi Ermənistana məlumdur. Ümid edirik ki, sülh sazişi imzalanandan sonra Ermənistan bu çərçivədə öhdəliklərini yerinə yetirəcək".

    Müsahibənin tam mətnini buradan oxuya bilərsiniz.

    Azərbaycan Ermənistan XİN Ayxan Hacızadə
    Гаджизаде: Баку ждет, что Ереван выполнит обязательство о неразмещении третьих сил на границе
    Hajizada: Baku hopes Yerevan will fulfill its commitments not to deploy third-party forces on the border

