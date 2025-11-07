Гаджизаде: Баку ждет, что Ереван выполнит обязательство о неразмещении третьих сил на границе
- 07 ноября, 2025
- 14:57
Азербайджан неоднократно заявлял о серьезной обеспокоенности деятельностью миссии ЕС в Армении, которая противоречит достигнутым договоренностям между Баку и Ереваном.
Об этом в интервью Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
"Вопреки заявленным целям - содействию региональной стабильности и укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией - миссия на самом деле использовалась как инструмент антиазербайджанской пропаганды", - подчеркнул Гаджизаде.
По его словам, исходя из этого, Баку настаивал и добился закрепления в тексте мирного соглашения в качестве одного из основных положений запрета на размещение сил третьих сторон на азербайджано-армянской границе.
"Под силами третьих сторон мы имеем в виду, в том числе, и миссию Европейского союза. Наша позиция известна Армении. Надеемся, что после подписания мирного договора Армения выполнит свои обязательства в этом вопросе", - добавил представитель МИД.