Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    Гаджизаде: Баку ждет, что Ереван выполнит обязательство о неразмещении третьих сил на границе

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 14:57
    Гаджизаде: Баку ждет, что Ереван выполнит обязательство о неразмещении третьих сил на границе

    Азербайджан неоднократно заявлял о серьезной обеспокоенности деятельностью миссии ЕС в Армении, которая противоречит достигнутым договоренностям между Баку и Ереваном.

    Об этом в интервью Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

    "Вопреки заявленным целям - содействию региональной стабильности и укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией - миссия на самом деле использовалась как инструмент антиазербайджанской пропаганды", - подчеркнул Гаджизаде.

    По его словам, исходя из этого, Баку настаивал и добился закрепления в тексте мирного соглашения в качестве одного из основных положений запрета на размещение сил третьих сторон на азербайджано-армянской границе.

    "Под силами третьих сторон мы имеем в виду, в том числе, и миссию Европейского союза. Наша позиция известна Армении. Надеемся, что после подписания мирного договора Армения выполнит свои обязательства в этом вопросе", - добавил представитель МИД.

    Айхан Гаджизаде Армения Европейский союз
    XİN Aİ missiyası haqqında: Ermənistanın sərhəddə üçüncü qüvvələrin yerləşdirilməməsi öhdəliyini yerinə yetirəcəyinə ümid edirik
    Hajizada: Baku hopes Yerevan will fulfill its commitments not to deploy third-party forces on the border

    Последние новости

    15:34
    Фото

    Спикер: COP29 показал, что страны могут действовать сообща

    COP29
    15:32

    Болгария готовится к введению внешнего управления над НПЗ "ЛУКОЙЛа" в Бургасе

    Энергетика
    15:29

    В суде оглашены доказательства по делу Давита Бабаяна

    Происшествия
    15:25

    Азербайджан и ЕС возобновят переговоры по Приоритетам партнерства

    Внешняя политика
    15:16

    Премьер Пакистана прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    15:09

    Гаджизаде: Извинения Москвы перед Баку — важный шаг для нормализации отношений

    Внешняя политика
    15:05

    В Баку пройдет велопробег "Наш флаг - символ победы, источник гордости"

    Индивидуальные
    15:03

    МИД: Участие Азербайджана на саммите ЕПС в Ереване на высшем уровне маловероятно

    Внешняя политика
    15:01

    Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз россиянам

    Другие страны
    Лента новостей