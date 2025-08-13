Haqqımızda

Vaşa Lazlo Vaşinqtondakı razılaşmalar haqqında: Cənubi Qafqaz strateji ticarət dəhlizinə çevrilə bilər

Vaşa Lazlo Vaşinqtondakı razılaşmalar haqqında: Cənubi Qafqaz strateji ticarət dəhlizinə çevrilə bilər Avqustun 8-də Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin mətninin paraflandığı sammitin nəticələri sülh prosesində mühüm diplomatik irəliləyişə nail olunduğunu nümayiş etdirir.
Xarici siyasət
13 avqust 2025 12:27
Vaşa Lazlo Vaşinqtondakı razılaşmalar haqqında: Cənubi Qafqaz strateji ticarət dəhlizinə çevrilə bilər

Vaşinqtonda avqustun 8-də Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin mətninin paraflandığı sammitin nəticələri sülh prosesində mühüm diplomatik irəliləyişə nail olunduğunu nümayiş etdirir.

Bunu “Report”a açıqlamasında iqtisadçı-ekspert, Macarıstan Beynəlxalq Münasibətlər və Ticarət İnstitutunun baş elmi işçisi professor Vaşa Lazlo bildirib.

"Bu sammit otuz ildən çox davam edən və onminlərlə insanın həyatına son qoyan münaqişədə misligörünməmiş diplomatik irəliləyişdir. Bunun fonunda Vaşinqton görüşü siyasi iradənin rəmzi və dəyişən geosiyasi dinamikanın təzahürüdür, çünki Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın uzun müddət ərzində icra etdiyi rolu öz üzərinə götürür", - o bildirib.

Lazlo qeyd edib ki, tərəflər bütün məsələləri qəti surətdə həll edərsə, Cənubi Qafqaz strateji ticarət və əməkdaşlıq dəhlizinə çevrilə bilər.

"Azərbaycan üçün razılaşmaların formatı əldə edilmiş son hərbi və diplomatik nailiyyətləri möhkəmləndirir, iqtisadi imkanlar açır. Ermənistan üçün isə sabitlik, iqtisadi inteqrasiya və xarici siyasət kursunu yenidən qiymətləndirmə perspektivləri açılır", - ekspert bildirib. O vurğulayıb ki, sərhədin demarkasiyasının praktiki aspektləri ilə bağlı vacib məsələ hələ də gündəlikdədir.

Lazlo Macarıstanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini qeyd edib.

"Macarıstan potensial etimad quruculuğu tədbiri kimi Ermənistanın siyasi gündəliyindən ərazi iddialarının çıxarılmasını alqışlayır", - o vurğulayıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Vasa László on Washington agreements: South Caucasus could become strategic trade corridor
Rus versiyası Ваша Лазло о договоренностях в Вашингтоне: Южный Кавказ может стать стратегическим торговым коридором

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi