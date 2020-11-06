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Tvitterdə Ceyhun Bayramovun adına saxta hesab açılıb

Tvitterdə Ceyhun Bayramovun adına saxta hesab açılıb “Nazir Ceyhun Bayramovun adına tvitterdə saxta hesab açılıb”
Xarici siyasət
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6 Noyabr , 2020 15:26
Tvitterdə Ceyhun Bayramovun adına saxta hesab açılıb
Ceyhun Bayramov
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“Nazir Ceyhun Bayramovun adına tvitterdə saxta hesab açılıb”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva tvitterdə yazıb.

“Nazirin rəsmi hesabı budur: @bayramov_jeyhun”, - o əlavə edib.

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