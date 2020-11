Tvitterdə Ceyhun Bayramovun adına saxta hesab açılıb

“Nazir Ceyhun Bayramovun adına tvitterdə saxta hesab açılıb”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva tvitterdə yazıb.

“Nazirin rəsmi hesabı budur: @bayramov_jeyhun”, - o əlavə edib.