Tvitterdə Ceyhun Bayramovun adına saxta hesab açılıb

“Nazir Ceyhun Bayramovun adına tvitterdə saxta hesab açılıb”.
“Report” xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva tvitterdə yazıb.
“Nazirin rəsmi hesabı budur: @bayramov_jeyhun”, - o əlavə edib.
Hörmətli izləyicilər, Nazir Ceyhun Bayramovun adına twitter-də saxta hesab açılıb. Nazirin rəsmi hesabı— Leyla Abdullayeva (@LAbdullayevaMFA)
️
@bayramov_jeyhun!
Dear All, be aware that fake twitter account is opened on behalf of FM Jeyhun Bayramov. Official account of the Minister is ️
@bayramov_jeyhun! pic.twitter.com/PsHFbE4OOZ November 6, 2020