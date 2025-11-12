Gürcüstanda təyyarə qəzasında həlak olan hərbçilərin nəşləri Türkiyəyə aparılacaq
- 12 noyabr, 2025
- 17:00
Gürcüstanda təyyarə qəzasında həlak olan hərbçilərin nəşləri Türkiyəyə aparılacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Burhanettin Duran "X" sosial media hesabında yazıb.
Onun sözlərinə görə, hadisə ilə bağlı axtarış-xilasetmə işləri davam etdirilir:
"Təyyarə qəzasında həlak olan hərbçilərin nəşləri axtarış-xilasetmə qruplarını Gürcüstana aparan A-400M təyyarəsi ilə Türkiyəyə gətiriləcək. Qəza baş verdiyi andan etibarən bütün imkanlarını səfərbər edərək çevik reaksiya göstərən və bizə dəstək verən Gürcüstan rəsmilərinə təşəkkür edirik".
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir.— Burhanettin Duran (@burhanduran) November 12, 2025
Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir.
Enkaz arama…