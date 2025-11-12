İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Gürcüstanda təyyarə qəzasında həlak olan hərbçilərin nəşləri Türkiyəyə aparılacaq

    Xarici siyasət
    • 12 noyabr, 2025
    • 17:00
    Gürcüstanda təyyarə qəzasında həlak olan hərbçilərin nəşləri Türkiyəyə aparılacaq

    Gürcüstanda təyyarə qəzasında həlak olan hərbçilərin nəşləri Türkiyəyə aparılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Burhanettin Duran "X" sosial media hesabında yazıb.

    Onun sözlərinə görə, hadisə ilə bağlı axtarış-xilasetmə işləri davam etdirilir:

    "Təyyarə qəzasında həlak olan hərbçilərin nəşləri axtarış-xilasetmə qruplarını Gürcüstana aparan A-400M təyyarəsi ilə Türkiyəyə gətiriləcək. Qəza baş verdiyi andan etibarən bütün imkanlarını səfərbər edərək çevik reaksiya göstərən və bizə dəstək verən Gürcüstan rəsmilərinə təşəkkür edirik".

    В Турцию доставят тела военнослужащих, погибших в авиакатастрофе в Грузии
    Remains of servicemen who died in plane crash in Georgia to be brought to Türkiye

