В Турцию доставят тела военнослужащих, погибших в авиакатастрофе в Грузии

Тела военнослужащих, погибших в результате крушения турецкого военно-транспортного самолета на азербайджано-грузинской границе, будут доставлены на родину.

Как сообщает Report, об этом в социальной сети X написал глава Управления коммуникаций при Президенте Турции Бурханеттин Дуран.

Он сообщил, что тела погибших будут доставлены самолетом A-400M, на борту которого в Грузию прибыла турецкая поисково-спасательная и аварийно-техническая группа.

Поисково-спасательные работы и ликвидация последствий катастрофы продолжаются, добавил Дуран.