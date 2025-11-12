Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    В Турцию доставят тела военнослужащих, погибших в авиакатастрофе в Грузии

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2025
    • 17:17
    Тела военнослужащих, погибших в результате крушения турецкого военно-транспортного самолета на азербайджано-грузинской границе, будут доставлены на родину.

    Как сообщает Report, об этом в социальной сети X написал глава Управления коммуникаций при Президенте Турции Бурханеттин Дуран.

    Он сообщил, что тела погибших будут доставлены самолетом A-400M, на борту которого в Грузию прибыла турецкая поисково-спасательная и аварийно-техническая группа.

    Поисково-спасательные работы и ликвидация последствий катастрофы продолжаются, добавил Дуран.

    авиакатастрофа Грузия Турция Бурханеттин Дуран военнослужащие
    Gürcüstanda təyyarə qəzasında həlak olan hərbçilərin nəşləri Türkiyəyə aparılacaq
    Remains of servicemen who died in plane crash in Georgia to be brought to Türkiye

