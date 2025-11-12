В Турцию доставят тела военнослужащих, погибших в авиакатастрофе в Грузии
Тела военнослужащих, погибших в результате крушения турецкого военно-транспортного самолета на азербайджано-грузинской границе, будут доставлены на родину.
Как сообщает Report, об этом в социальной сети X написал глава Управления коммуникаций при Президенте Турции Бурханеттин Дуран.
Он сообщил, что тела погибших будут доставлены самолетом A-400M, на борту которого в Грузию прибыла турецкая поисково-спасательная и аварийно-техническая группа.
Поисково-спасательные работы и ликвидация последствий катастрофы продолжаются, добавил Дуран.
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir.— Burhanettin Duran (@burhanduran) November 12, 2025
Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir.
Enkaz arama…