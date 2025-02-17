Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri fələstinli həmkarı ilə görüşüb

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Birol Akgün Fələstinin Azərbaycandakı səfiri Naser Əbdül Kərim ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə səfirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, görüş çərçivəsində Birol Akgün ölkəsinin Fələstinə olan dəstəyi, həmrəyliyini bir daha vurğulayıb.
Büyükelçimiz— Türkiye in Azerbaijan (@TC_BakuBE)
@Birol_Akgun, duayen Filistin Büyükelçisi Nasser Abdul Kareem’e bir nezaket ziyareti gerçekleştirmiştir.
Büyükelçimiz görüşmede, Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı sürdüreceğimizi yinelemiştir.
pic.twitter.com/ulx9k7QS0h February 17, 2025