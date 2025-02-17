Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri fələstinli həmkarı ilə görüşüb

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Birol Akgun Fələstinin Azərbaycandakı səfiri Naser Əbdül Kərim ilə görüşüb.

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Birol Akgün Fələstinin Azərbaycandakı səfiri Naser Əbdül Kərim ilə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə səfirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, görüş çərçivəsində Birol Akgün ölkəsinin Fələstinə olan dəstəyi, həmrəyliyini bir daha vurğulayıb.